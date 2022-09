Email it

Santo Domingo.– Ante los efectos del huracán Fiona en el país, el presidente de República, Luis Abinader, canceló la noche de este lunes su viaje a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es primordial atender las necesidades que en estos momentos se necesitan en nuestro país, por esta razón, he decido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona», dijo el mandatario

En consecuencia, el presidente visitará este martes La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor tras paso de huracán Fiona.

El Jefe de Estado llegará a las 11:00 de la mañana al municipio de Higüey y sostendrá una reunión con todas las autoridades del gobierno instituciones de servicios.

Posteriormente, Abinader visitará el Albergue en la Escuela Hermanos Trejo y más adelante el Barrio Los Platanitos.

Luego, el gobernante se trasladará a la provincia de El Seibo y visitará el Barrio Ginandiana.

Por último visitará el sector de Villa Vilorio en La Ceiba de Hato Mayor.

El jefe de Estado recorrerá parte de la zona este para supervisar los daños causados por el huracán Fiona.

El huracán Fiona dejó a un millón 151 mil 384 hogares sin agua potable y 709 mil 272 familias sin energía eléctrica, tras la salida de 128 ramales de circuitos por el paso de este fenómeno por la República Dominicana.