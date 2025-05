La República Dominicana no debe incluirse en el arancel global mínimo del 10% que dispuso el gobierno de Estados Unidos, manifestó ayer el presidente de la República, Luis Abinader, durante un reconocimiento que le hicieron en la gala anual del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso estadounidense.



Abinader dijo que busca una colaboración aun más estrecha con Estados Unidos y la administración del presidente Donald Trump.



Explicó que esta nación se ha convertido en uno de los socios más confiables de los Estados Unidos. Entre 2015 y 2024, el comercio bilateral totalizó US$154 mil millones, con un superávit comercial de US$42 mil millones para los EE.UU.



“Imagine que, un país del tamaño de la República Dominicana produce el sexto superávit comercial más grande de EE.UU. en el mundo, excluyendo los Países Bajos y Hong Kong, que son puntos de tránsito”, refirió al momento de manifestar que ni siquiera el mínimo de arancel se debió aplicar a este país.



Describió además que en 2024, el 53% de las exportaciones, US$6.9 mil millones, fueron a los EE. UU. Añadió que Dominicana es un proveedor líder de dispositivos médicos y ultravioleta, interruptores eléctricos y cigarros pero que los lazos bilaterales van mucho más allá del comercio.



“Las empresas estadounidenses están invirtiendo fuertemente en sectores como el turismo, la manufactura, la energía y los servicios financieros. El año pasado alcanzamos un récord de US$4.5 mil millones en inversión extranjera directa, con los Estados Unidos como la fuente principal”, destacó.



Comentó que en materia de seguridad, esta nación es la principal aliada de Estados Unidos en el Caribe contra la delincuencia transnacional. Enfatizó que en materia de extradiciones, RD es líder en la región per cápita, y que desde 2020 se han ampliado las operaciones conjuntas con la DEA.



Control de haitianos a EE.UU



El presidente de la República reiteró el llamado a que la comunidad internacional preste atención a la crisis que se vive en Haití, al tiempo de destacar cómo ha contribuido para que migrantes de esa nación no vayan a los Estados Unidos.



“También ayudamos a contener la migración irregular de Haití hacia los Estados Unidos”, enfatizó antes de referir que en 2024, dominicana logró un crecimiento económico del 5%, el doble del promedio regional, y una reducción del desempleo al 4.8 %.



Describió que Dominicana es el segundo país más seguro de América Central y el Caribe, y uno de los destinos turísticos más seguros del mundo, sin embargo la crisis humanitaria y de seguridad en Haití sigue afectando a nuestras instituciones. “Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma un papel sostenido y responsable en la estabilización de Haití. No podemos dejar que se olvide de nuevo”, enfatizó.



De igual manera, refirió las reservas de tierras raras, con una estimación bruta de 100 millones de toneladas, presentan una oportunidad sin precedentes y su extracción comienza el próximo año e impactará significativamente los empleos y la economía.



Abinader describió que desde que asumió el cargo, ha dicho que la democracia debe ir más allá de la formalidad: debe significar derechos protegidos, instituciones fuertes y oportunidades reales y por eso su gobierno ha impulsado reformas para promover la transparencia, la fortaleza institucional y los derechos humanos. l hogla enecia pérez

Líderes reconocidos por Instituto Hispano

El presidente de la República recibió el reconocimiento al Liderazgo, entregado por el Instituto Congresual de Liderazgo Hispano (CHLI por sus siglas en inglés) durante una cena donde también se reconoció al secretario de Estado Marco Rubio así como a los Representantes María Elvira Salazar y Juan Vargas.



Al evento acudieron congresistas y altos funcionarios de la Casa Blanca así como líderes internacionales.