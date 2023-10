La administración del cementerio Cristo Salvador negó que el apodado “El Grillo”, señalado por el hallazgo de seis cadáveres de recién nacidos frente al camposanto, sea empleado de la entidad o zacateca, como dijera el propietario de la funeraria La Popular.



“Cuando se dice esa palabra o se utilizan esos términos de zacateca se entiende que es un empleado del Ayuntamiento o del cementerio en sí. Sí, esa persona trabaja para el cementerio pero no específicamente para el Ayuntamiento, es un empleado del sindicato de albañiles, que opera de manera independiente al ayuntamiento dentro del cementerio”, explicó Virgilio García, administrador del cementerio Cristo Salvador.



Aseguró que “El Grillo” es empleado de la Funeraria La Popular que funciona como intermediario. como es común en los cementerios.



Señaló que de parte del Hospital Ciudad Juan Bosch, no tiene registro de entierros de cadáveres en ese camposanto, como acurre con otros centros de salud que cumplen con el protocolo consistente en la presentación de un documento firmado y sellado del hospital y un acta de defunción anexa.



García detalló que en el caso de los recién nacidos, antes de ser sepultados, llegan referidos desde los hospitales con el nombre de la madre y la causa de la muerte. “Le hacemos un cobro mínimo de 1,400 pesos como cuota para darle un registro del cementerio donde se especifica la manzana y la categoría donde está ese cadáver”.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que mantienen la búsqueda del nombrado “El Grillo” por el hallazgo de los cadáveres la mañana del pasado miércoles.



Indicó que junto a la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública iniciaron las pesquisas con el levantamiento de las cámaras, y entrevistas a médicos del centro de salud de donde procedieron los cadáveres.



Restos se deben tratar con dignidad



Sobre el hecho, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, manifestó que los hospitales deben tener los protocolos para tratar de manera digna los cuerpos de los fallecidos.



“Los cirujanos saben que hasta una pierna que usted ampute tiene un protocolo de disponer de esos restos humanos con toda la dignidad que un ser humano merece, ahí hubo un error donde no se involucró la parte médica sino la parte que se maneja de afuera con la disposición de los cadáveres”, expresó Senén Caba.

Enfermeras piden investigación exhaustiva

De su lado, la Asociación Nacional de Enfermería lamentó el hecho y exigió una exhaustiva investigación, así como un régimen de consecuencias severas para quienes se determinen responsables. “Lo más extraño es que la directora tenga un contrato con una funeraria, ya que esto es competencia del hospital, el cual tiene ambulancias que deben trasladar los cadáveres al cementerio donde son enterrados en una fosa común”, dijo el gremio.