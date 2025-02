Miembros del movimiento cívico Participación Ciudadana denunciaron ayer una campaña falsa en contra de la institución cuando se les acusa de haber mal utilizado los fondos que ha recibido de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).



“Esas personas que han puesto a circular eso son fuentes apócrifas, no son fuentes confiables y todos sabemos en el país cuál es el objetivo desea campaña, falsa totalmente, dijo Miriam Díaz Santana representante de Participación Ciudadana.



“Cualquier duda que tengan sobre el uso que hemos dado a los recursos que hemos recibido de la USAID, que los hemos ganado con concursos internacionales, siempre con proyectos que han beneficiado a la democracia, a la sociedad civil, a lucha contra la corrupción y al mejoramiento que hemos tenido de nuestras instituciones durante estos últimos años”, agregó Díaz Santana.



Al respecto, la directora ejecutiva de PC, Fátima Lorenzo indicó que toda la información de la institución siempre ha estado en la página institucional. Sostuvo que cada vez que se desarrolla un proyecto con cualquier agencia, no solo con la Usaid, es mandatorio hacer una auditoría.



“Lo piden los organismos internacionales y nosotros dentro de nuestras políticas también cada centavo que entra a esta institución, la avala una auditoría”, comentó Lorenzo.



De su lado, Josefina Arvelo, también miembro de PC, invitó a los que acusan a la organización a demostrar con pruebas las acusaciones que hasta ahora solo son rumores. “En nuestro país el sistema judicial funciona que el que acusa presenta pruebas. Con un simple rumor no se lleva a nadie a la justicia. Entonces, los que están acusándonos a nosotros con un simple rumor, que traigan sus papeles”, apuntó Arvelo durante la presentación de informe de Transparencia Internacional sobre el IPC.