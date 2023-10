Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) estudió la condiciones migratorias de los haitianos, como parte de un proyecto de formación académica que tuvo como propósito sensibilizar a los alumnos del área de Turismo sobre la realidad de los migrantes a nivel global y a nivel local.



Los resultados de este proyecto arrojaron que la mayoría de los encuestados (79%) aseguró sentirse seguro en República Dominicana y contestó que sí era mejor trabajar aquí (95%) que en Haití. Igualmente, una mayoría de los encuestados (73%), contestó que apoya a su familia con recursos económicos desde RD, mientras que el 27% dice que no.



El estudio fue dado a conocer durante la Semana de Investigación PUCMM 2023 que celebra esta academia y forma parte de un proyecto de investigación que ha involucrado a alumnos y universidades de cinco países: PUCMM en República Dominicana, Universidad de Azuay en Ecuador, Universidad Católica de Salta en Argentina, Universidad Masaryk en República Checa, y University College de Londres, en Reino Unido.



Levantamiento de datos



En todas estas academias, los alumnos levantaron información sobre la condición migrante en sus países receptores mediante encuestas, y estas impresiones eran compartidas en sesiones virtuales con los estudiantes de las otras universidades participantes. Por esta metodología, es que este trabajo de investigación se titula “Mirada y voces de los migrantes desde la perspectiva estudiantil de cinco países”.



En el caso de República Dominicana, 12 alumnos de la Escuela de Turismo de PUCMM acompañados de maestros consultaron a 74 migrantes haitianos de entre 20 y 40 años, con una serie de preguntas relacionadas con la seguridad, condiciones de trabajo, derechos y discriminación.



Estas 74 personas encuestadas dentro de República Dominicana forman parte de un muestreo por conveniencia que analiza realidades cercanas. Sus resultados deben ser vistos como un proyecto formativo, que expuso a los estudiantes a estas realidades, y no representa la generalidad de la población haitiana en República Dominicana.



Ante la pregunta de si desde su llegada al país se le ha tratado de manera injusta por su nacionalidad haitiana, el 66% de los encuestados dijo que no y el 34% refirió que sí. Dentro de las razones por las que salieron de Haití, la mitad de los encuestados (50%) indicó que lo hizo por carencia de recursos económicos, un 20% refirió que fue por decisión propia y el 10% dijo que por situaciones familiares.



El 41% de los encuestados contestó que sí siente que su salario es justo, pues gana igual que un dominicano en el mismo puesto. El 24% refirió que no lo sabe; el 22% dijo que no, pues ganaba menos que un dominicano en ese puesto; y el 14% no dijo nada porque no trabajaba.



Este proyecto de investigación fue liderado por las investigadoras de esta Universidad, Pilar Constanzo y Patricia Tineo, y presentado en la Semana de Investigación PUCMM por la directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía, Ina Percival y la profesora Soraya Sánchez, quienes resaltaron la importancia de exponer a los estudiantes a perspectivas y realidades de los migrantes, para entender las implicaciones que tiene la movilidad de personas en países que viven del Turismo, como República Dominicana.

Pacto de Nación por la crisis haitiana

Anteayer, el presidente Luis Abinader firmó el Pacto de Nación por la crisis de Haití, con el apoyo del liderazgo político y académico nacional, que está basado en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.



El Pacto fue producto de un llamado que hizo el presidente Abinader el 27 de febrero de este año al liderazgo político nacional, que se materializó. La coordinación general estuvo a cargo del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la ejecución de los trabajos, a cargo del viceministro de Gobierno y Sociedad, Andrés Lugo Risk.



Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluidos algunos de la oposición.