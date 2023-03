Ante el período estacional de sequía en el que se encuentra el país, no solo los hogares se verán afectados, sino también los productores del campo, debido a que estos tendrán que hacer turnos para el riego de sus cultivos porque se han reducido los caudales destinados para estos fines.



Así lo informó ayer Luis Cuevas, del Departamento de la División de Riego del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y vocero del Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre) en el Observatorio Nacional del Agua, quien al conversar con elCaribe detalló las medidas que ha tomado la institución frente a la sequía que golpea a la República Dominicana.



De acuerdo con lo expuesto por el funcionario del Indrhi, el período estacional que está incidiendo sobre el territorio dominicano trae como consecuencia que coincide con el período de máxima demanda de agua para los diferentes sectores: agua potable y en la agricultura para riego de las siembras.



“Ya para el período de siembra, de cultivos, que el principal cultivo para la época es el cultivo de arroz, tiene la mayor demanda en las principales presas, -dígase Rincón, Hatillo, Tavera y Monción-, la incidencia se nota porque hay una gran demanda, hay una reducción de los volúmenes almacenados propio de la demanda y la entrega de agua para la agricultura”, explica.



Por ello, indicó, el Indrhi ha hecho una reducción de los caudales entregados para la agricultura, que incluye una planificación con los agricultores para que estos hagan turnos de agua y tandeo entre los bosques de riego, pero con una reducción de líquido habitual. “Esa reducción es de un 10 % o un 20 % depende de la incidencia de la sequía, donde se ha visto más agudizada con relación al volumen almacenado”, precisó.



Niveles bajos de las presas



Luis Cuevas informó que las presas Tavera, Rincón, Bao están en niveles mínimos, pero en esa situación la entidad ha tomado medidas de regulación entre cada una de las juntas de regantes o en cada uno de los sectores y para la garantía del agua potable.



“Se están mejorando los canales tratando de limpiar canales, habilitar canales, para que el agua pueda fluir, el agua que está disponible en los principales ríos y arroyos para poder garantizar la entrada a la presa”, expresó.



Sostuvo, en cambio, que para época diciembre, enero, febrero y marzo se presenta una sequía estacional, siendo el último mes mencionado el de mínimos valores de precipitación. “Si se busca el registro de la Onamet notarán que para estos meses las lluvias están en mínimos valores con relación a los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre en la temporada de ciclones, que son superiores”, puntualizó.



En barrios cargan agua para el diario



La sequía ya comienza a hacer estragos en algunos sectores y barrios de la capital. El agua no llega y esto ha provocado que los ciudadanos salgan de sus hogares con varias cubetas en mano o envases encima de sus cabezas en busca del líquido para el uso del día a día.



En Santo Domingo Este muchos sectores son castigados. De acuerdo a ciudadanos, hay sitios en los que el agua no llega desde hace uno o dos meses. Frente a esto, han tenido que recurrir a lugares donde venden este bien.



“Hay un lugar que venden agua y uno se defiende con eso, pero aquí el agua no llega desde hace un mes”, manifestó Teresa Guzmán, residente del sector Villa Duarte.

Inapa llama a racionar ante tiempo difícil

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), Wellington Arnaud, reconoció que están en tiempos difíciles con la sequía e hizo un llamado a la población a no desperdiciar el agua. Informó que el Gobierno ha estado dando la cara y desde las entidades acuíferas vienen comunicado las medidas de racionalización. Arnaud expresó que ante el impacto de la sequía han estado coordinando con todas las corporaciones como la Coraasan, Coraaplata, Coraamoca y las Caasd, de Santo Domingo, la que dijo ha estado muy activa, debido a que es la más afectada. “La semana pasada hicimos un encuentro y mensualmente hacemos encuentros para tomar medidas de lugar. También se hizo una reunión coordinada con el Gabinete de Agua que se reúne cada martes”, indicó Arnaud.



Adujo que cada una de las entidades acuíferas está informando de las medidas de racionalización del tema de cuidar el agua. “Invito a ustedes en estos tiempos de sequía a andar con el carro sucio que es un aporte a cuidar el agua. Siéntase bien si usted anda con su carro sucio y eso tenemos que comunicar, que todos pongamos nuestro granito de arena para que cuidemos el agua y no la desperdiciemos”, dijo.