Aspirante a la alcaldía del DN: “Tenemos una ciudad sucia, fea y hedionda”

El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, Jhovanny Leyba, manifestó que los trabajos en esa institución tienen un retraso de más de 300 años.

Para el miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) todos los alcaldes que ha tenido la Capital dominicana se han creído que la ciudad son solo tres calles, iniciando en la avenida Abraham Lincoln y concluyendo en esa misma arteria con John F. Kennedy.

“Pero si me acompaña a visitar los 70 barrios que componen la Capital se darán cuenta que aquí falta de todo. Tenemos una ciudad sucia, fea, hedionda, que no tiene un ápice de amabilidad con sus ciudadanos que en definitiva son los dueños de la ciudad”, manifestó el ex secretario de Industria, Comercio.

Durante una visita al programa “No se Diga Más”, que se difunde por Top Latina 101.7 fm, de lunes a viernes, de 12:00 a 2:00 pm, el también empresario dijo que ahora está entendiendo que la alcaldía es comunitaria, por lo que prometió sacar al ADN “de las cuatro paredes”.

“El alcalde será un alcalde callejero, un alcalde wa wa wa. Nosotros vamos a estar en el barrio constantemente, discutiendo, mirando, buscando las soluciones junto a los comunitarios. Esa es parte de nuestra propuesta”, puntualizó Leyba.

Aunque el dirigente peledeísta dijo respetar mucho a la alcaldesa Carolina Mejía por su padre, el expresidente Hipólito Mejía, criticó que la funcionaria va a los barrios a conocer sus problemáticas y que luego no regresa.

Leyba, quien dijo se creció en Gualey, lamentó que los sectores empobrecidos del DN estén llenos de basura y “cañadas horrorosas”. Citó que uno de sus retos de llegar a ser alcalde será el Mercado Nuevo, “porque todos los que han sido alcaldes han prometido que lo van a arreglar”.

“Da vergüenza que, en día de hoy, siendo ciudadanos de una ciudad del Nuevo Mundo, todavía para tú ser alcalde tengas que decir que vas a limpiar la ciudad. La basura ya no es un tema en ciudades modernas porque ellos no ven la basura como la vemos nosotros”, expresó.

Criticó también que el país no cuente con un sistema de clasificación de los desechos, ni una política de reciclaje