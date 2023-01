El hospital móvil continúa recibiendo a pacientes sospechosos pero no todos requieren internamiento

A pesar de que las autoridades continúan realizando tareas de limpieza en La Zurza para contener la propagación del cólera en el territorio nacional, las acciones de insalubridad aún siguen siendo parte de una alta cantidad de residentes del lugar que se rehúsan a aplicar las medidas de seguridad que contrarrestan la enfermedad.



Desde que se detectó una vez más la presencia de la bacteria Vibrio cholerae en el país, la citada barriada lidera el número de contagios de la afección y ha causado la aparición de otros en sectores aledaños como Villa Agrícolas, por lo que los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Medio Ambiente y la Alcaldía del Distrito Nacional están fortaleciendo las labores de saneamiento en la zona.



Además de la limpieza de las pozas, en la comunidad están haciendo cuatro contenedores para que reciban la basura que cae desde las casas ubicadas en la parte alta de la comunidad para que no llegue hacía las aguas y logre contaminarlas.



Al conversar con este medio, Juan Luis Vásquez, que pertenece al equipo que está haciendo la obra, dijo que también están motivando a las personas a que no lancen los desperdicios que producen en el área para evitar el surgimiento de enfermedades.



“Estamos tratando de que tomen conciencia porque es por el bien de ellos que estamos haciendo esto”, expresó.



El dragado de una gran parte del río Isabela el cual colinda con La Zurza y que según las autoridades tiene la bacteria que transmite el cólera, es otra de las medidas gubernamentales para detener la expansión de la patología.



De acuerdo a informaciones oficiales, incluso existe la posibilidad de que al terminar el saneamiento se coloque una malla divisoria alrededor del arroyo para que no se vuelva a cargar con residuos sólidos.



Tratan pacientes en casas



El hospital móvil instalado en La Zurza sigue recibiendo a personas con la sintomatología del padecimiento, los cuales son tratados en sus casas con medicamentos de administración oral porque no necesitan internamiento.



El doctor Máximo Canelo, encargado de la carpa médica, destacó que quienes tienen indicios de una infección de cólera están acudiendo a tiempo a recibir asistencias de salud y con esto descartan el ingreso hospitalario.



“Se les administra suero oral que son electrolitos y una quimioprofilaxis para evitar la enfermedad”, expuso el galeno.



Otras acciones



En la demarcación capitalina el Ministerio de Medio Ambiente está acondicionando los espacios. Mientras que a través de las Unidades de Atención Primaria (UNAP) se está orientando a los que habitan en el lugar con el tema del cólera y otras afecciones gastrointestinales.



En un comunicado, Salud Pública también informó que desde el Viceministerio de Productos del Consumo Humano, están verificando las condiciones de mercados, entrega de kids de prevención y educando a los ciudadanos.



En cuanto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), indicó que se mantienen suministrando agua a los moradores del sector para que no utilicen la de procedencia dudosa, sino la que es segura y tiene los niveles de cloración necesarios para el consumo.



En nota de prensa, Wilfredo Jorge, representante de la cartera, además destacó que instalaron bombas en coordinación con los lugareños, que están haciendo análisis de las aguas, abasteciendo con tinacos y cisternas la comunidad y entregando cloro líquido y granulado.



Luego de tener un encuentro con las entidades que están apostadas en el lugar, el ministro de Salud, Daniel Rivera , recordó que la contención de la propagación del padecimiento no solo depende de las autoridades sanitarias, sino de la integración de los comunitarios y otras instituciones que tienen el compromiso de involucrarse en las diferentes actividades que persiguen salvaguardar la salud y evitar nuevos brotes.



Piden agilizar saneamiento de las cañadas



Comunitarios de La Zurza agradecieron las labores que están realizando diversos organismos del Estado en la zona, pero pidieron a la Caasd a que agilice el saneamiento de las cañadas y realicen la disposición de excreta en la parte más vulnerable.



“Lo que demandamos es que acelere los procesos y le dé continuidad a la conexión del alcantarillado sanitario”, resaltó Francisco Reyes, coordinador del bloque de organizaciones comunitarias y sociales Ozama e Isabela (Blocozai).



Agregó que también quieren que trabajen en la solución del problema del agua potable.

Centro médico

Declaración. El Ministerio de Salud Pública informó que en las próximas horas habilitarán más camas en el hospital Félix María Goico para tratar el cólera.