Carlos Amarante Baret dice funcionarios del PRM son destructivos y autodestructivos 

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, afirmó que los funcionarios del gobierno actual tienen una tendencia natural a destruir y autodestruirse, por eso iniciaron una campaña de descrédito de los funcionarios del PLD desde el año 2015.

“Lo que he practicado desde que me inicié en la política es el ser un hombre éticamente responsable, siempre he cuidado de los recursos públicos y nunca me ha pasado por la mente algo diferente que no sea proteger los dineros del pueblo”, precisó el exministro de Educación en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Manifestó que siempre ha sido más fácil destruir que construir, y los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno tienen una tendencia natural, no solo a destruir, si no a ser autodestructivo con ellos mismos.

Además, aseguró que no alberga temor alguno de las investigaciones del Ministerio Público, porque siempre ha actuado apegado a la ética, respondiendo a los requerimientos de esa institución y demostrando la transparencia de cada proceso que se realizó durante su gestión en el Ministerio de Educación.

El dirigente peledeísta recordó que el Ministerio de Educación no es una inmobiliaria, pero para cumplir con las metas de elevar la calidad de la educación utilizando los fondos del 4 %, se procedió a comprar algunos solares, donde se construyeron miles de aula que están previstas para garantizar la cobertura escolar deseada.

Aseguró que esa compra se hizo mediante procesos transparentes, pero el actual gobierno de manera irresponsable ha querido empañarlo y desnaturalizarlos.

De otro lado, Carlos Amarante Baret afirmó que la República Dominicana en términos de avances y resultados en educación se ha reducido a cero.

Señaló que tanto el pasado como este año escolar han sido muy irregulares debido al cierre de las escuelas por la pandemia y al cambio de autoridades, lo que ha dificultado el retorno a la modalidad presencial.

“Se ha hecho un esfuerzo, que valoramos, para que el año escolar no se perdiera, implementando la modalidad virtual, utilizando los canales de radio y televisión, el internet y las redes sociales”, agregó.

Dijo que la educación a distancia, implementada por primera vez en el país a nivel nacional, lo que ha hecho es ensanchar la brecha digital y en los aprendizajes entre el estudiantado nacional.

Reveló que solicitó al Ministerio de Educación que, a través del IDEICI, se haga un estudio de los resultados de la educación a distancia, para ver cómo ha fluido el tema de los aprendizajes a partir de los niveles socioeconómicos de los estudiantes.

Indicó que las facilidades para la educación a distancia, no es igual para el niño de clase media o alta, que pueden recibir alguna tutoría privada y tienen acceso a los medios digitales y electrónicos y a la conectividad, que los hijos de las trabajadoras de zonas francas, las domésticas, o de los obreros y chiriperos.

Dijo que estudios realizados en Chile y en el país en Salcedo, arrojaron resultados similares con relación a los niveles socioeconómicos, ya que establecieron que los niños de clase media y alta aprendieron hasta 7 veces más que los niños de clase baja.

En tal sentido, consideró que la presencialidad es importante, porque nivela los aprendizajes de los estudiantes; y con la vacunación de los profesores en agosto esa puede ser una realidad.