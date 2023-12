Santo Domingo, RD.- El Consejo Nacional de Magistratura (CNM) concluye esta semana la maratónica tarea de evaluar a los 115 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC) para inmediatamente pasar a la fase de ponderación y escogencia de los nuevos magistrados que deberán ocupar cinco vacantes en el órgano supremo de la República Dominicana, a más tardar el 28 de diciembre de este año.

Con la tarea de entrevistar a 57 postulantes restantes entre hoy, el miércoles y el jueves, el CNM culminará su trabajo de evaluación para, finalmente, proceder a estudiar las candidaturas y escoger al nuevo presidente del Tribunal Constitucional y a otros cuatro jueces más que completarán la matrícula de 13 miembros, que es la cantidad que compone a esa alta corte. La semana pasada, el CNM evaluó en tres sesiones distintas a 58 aspirantes.

En medio del proceso de entrevistas a los aspirantes que aún se encuentra en curso, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ha salido al ruedo para denunciar que el Gobierno, supuestamente ha escogido desde ya, al juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, como presidente del Tribunal Constitucional, a quien calificó como “un perremeísta disfrazado de juez”. Estévez Lavandier fue entrevistado el pasado miércoles junto a otros 20 aspirantes.

Luego de las declaraciones de Martínez, Víctor Fadul, diputado del PLD y miembro del CNM, aseguró que en el proceso de selección de los nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, se seleccionarán ciudadanos con capacidades académicas, con principios éticos y morales pero sobretodo, que garanticen el texto constitucional de la República Dominicana. Este, dio garantías de un proceso de elección de individuos aptos en términos profesionales.

El pronunciamiento de Martínez no cayó del todo bien en la clase jurídica, puesto que el abogado constitucionalista, Eduardo Jorge Prats, calificó de improcedente e injusta la declaración primero, por considerar que “pasa por alto que es el Consejo Nacional de la Magistratura que designa por mayoría y no el Presidente” y segundo, “porque desconoce groseramente el perfil de un juez estelar a quien no se le puede acusar en modo alguno de partidismo”.

“Muy desafortunadas declaraciones. El buen amigo @AbelMartinezD ha sido muy mal informado. Es lamentable que no le hayan dicho que se estaría refiriendo a uno de los principales doctrinarios que tiene el Derecho dominicano actual, persona íntegra, cuyo cursus honorum es impecable”, expresó Prats en su cuenta de X, antiguo Twitter. (Darielys)