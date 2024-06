El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) reitera su rechazo a una eventual reforma a la Constitución e insta al Gobierno a enfocarse en resolver los problemas que por más de 50 años ha tenido el país.



Para el pastor Feliciano Lacen, presidente de la entidad religiosa, antes de pensar en modificar la Carta Magna, el Poder Ejecutivo debe encaminarse a mejorar la salud de los dominicanos, los niveles de educación, los servicios de energía eléctrica y la situación económica de los más desposeídos.



“El presidente de turno tiene tareas fuertes, que creo que no solo debe estar enfocado en la reforma constitucional sino en resolver los problemas que tiene el país por más de 50 años (…). En eso es que (el Gobierno) debe estar enfocado en estos momentos”, señaló.



La posición de Lacen es similar a la expresada por legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes también rechazan la reforma a la Ley Sustantiva de la nación.



“Creo que no es necesario hacer ninguna modificación de la Constitución de la República. Lo que sí en el país deben de abocarse los legisladores a hacer los manuales que necesita la Constitución del 2010, que está atrasado, por eso no se ha avanzado como se debería. Pienso que antes de hablar de reforma constitucional, se debe hablar de los estatutos y órdenes que deben ser adyacentes a la Constitución del 2010”, señaló.



Sobre lo dicho por el jefe de Estado, de que la modificación a la Ley Sustantiva es sólo para poner un candado a la reelección presidencial y para la independencia del Ministerio Público, el líder evangélico dijo que “en verdad” quisiera creer en las palabras del presidente (quien, a su juicio, mantiene coherencia), pero aclaró que no confía, una vez la reforma constitucional sea discutida en el seno de una comisión.



Explicó que aunque el gobernante ratifica que será presidente solo hasta el 2028, legisladores amigos buscarán que el periodo presidencial sea indefinido. El pastor cree que en los políticos del país “se puede creer muy poco”.