En San Cristóbal, la compañía de reciclaje Minca denunció que está siendo objeto de ataques y denuncias sin fundamentos de que supuestamente están operando sin permiso.

Sin embargo la gerencia de la empresa mediante un comunicado, aseguró que no ha iniciado la producción masiva, sino que se encuentra en la fase de la instalación de la maquinaria y unos estándares de calidad que debe de ser cumplido.



Agregan que están en la fase final de la aprobación del permiso ambiental. Distinto a que la empresa no tenga permiso ambiental señalan.



Con respecto a la denuncia de los humos, la misma fue analizada por los inspectores del ministerio de medio ambiente en la fase del estudio del impacto ambiental, y que dicho estudio cumple con los estándares que exige la ley.



Pidieron a los moradores cercanos, desistir de la difamación en contra del buen nombre de la empresa. Que tanto trabajo y esfuerzo ha costado. Recordaron que la solicitud de permiso está en curso en el ministerio de Medio Ambiente, y toda solicitud mediante las instituciones gubernamentales se toman su tiempo en aprobarlo.

Comunicado íntegro

La compañía de reciclaje localizado en la provincia San Cristóbal con nombre comercial Minca recién instalada en esta localidad. En los últimos meses está recibiendo ataque y denuncia de vecinos cercano a la empresa, anunciado via noticia e difusión masiva que la empresa está operando sin permiso ambiental en la producción del reciclaje del plástico. Cuya verdad no esta en todo lo cierto, ya que la empresa no ha iniciado la producción masiva, sino que se encuentra en la fase de la instalación de la maquinaria y unos estándares de calidad que debe de ser cumplido. Pero a su vez la empresa se en encuentra en la fase final de la aprobación del permiso ambiental. Distinto a que la empresa no tenga permiso ambiental.

Con respecto a la denuncia de los humos, la misma fue analizado por los inspectores del ministerio de medio ambiente en la fase del estudio del impacto ambiental. Dicho estudio cumple con los estándares que exige la ley.

El ruido que alega los denunciantes es por el desconocimiento que al momento de apagar una máquina de plásticos fundido se requiere de enfriamiento, y dicho ruido son producto de los extractores de aire. Y el ministerio de medio ambiente hizo la prueba de lugar.

Exhortamos a los moradores cercanos, desistir la difamación en contra del buen nombre de la empresa. Que tanto trabajo y esfuerzo nos costó. Mediante la presente también hacemos de su conocimiento la solicitud de permiso en curso en el ministerio de Medio Ambiente, y toda la solicitud mediante las instituciones gubernamentales se toman su tiempo en aprobarlo.

La empresa Minca con basta experiencia en el área de reciclaje viene a aportar un granito de arena en la solución de reciclaje en la Republica Dominicana y a la generación de empleo en el país. Ya que el tema del reciclaje es una alternativa muy utilizada para la reducción del volumen de residuo sólidos.

Cualquier inquietud acerca del proceso de la producción, la empresa esta dispuesto a aclarar cualquier duda que tenga por los canales correspondiente.