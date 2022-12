Santiago – El comunicador José Luis de León (El Vinil) se unió a la plataforma política Justicia Social que encabeza el ex senador por la provincia Julio César Valentín.

El joven animador, quien actualmente reside en los Estados Unidos, resaltó las cualidades humanas y políticas del ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y se une a las iniciativas propuestas por Valentín, a través de su nueva corriente, un proyecto al que ya se han unido cientos de personas.

“Todo el que me conoce sabe que desde niño he tenido inquietudes de ayudar y aportar a cualquier persona o entidad, por eso me veo motivado a brindar apoyo al licenciado Julio César Valentín, porque sus ideas y sus acciones coinciden con nuestros lineamientos, yo conozco su trabajo como diputado, como senador y sin importar partidos, he visto siempre en él, una mano solidaria y un comportamiento profesional intelectual y profesional” expresó El Vinil.