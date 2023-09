Julio Virgilio Brache exhortó al Estado a no endeudarse para cubrir el Presupuesto, como hace en los últimos años

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) también abogan por una reforma integral que permita mantener el crecimiento económico en el país.



Los representantes de las entidades privadas aprueban la propuesta del empresario Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, quien habló al respecto el pasado jueves, al disertar como orador invitado en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) realizado en Santiago.



Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD afirmó que el presidente del Grupo Estrella “dio en el blanco” cuando trató la reforma integral, porque esta potabiliza el crecimiento de la economía en la nación.



Citó como ejemplo el caso de 1984, cuando en el país se hizo una reforma “impuesta” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo como consecuencia la poblada, que dejó tras su paso varios muertos y disturbios. Lo mismo ocurrió en otros países, como El Salvador y Colombia.



En ese sentido, considera que como la reforma es necesaria, se deben mejorar las recaudaciones del Estado para mantener una buena clasificación ante los organismos internacionales “y no seguir con ese endeudamiento que hemos tenido como país a través de los últimos años, precisamente para cubrir el Presupuesto Nacional”.



Brache enfatizó en señalar la necesidad de una reforma que permita el crecimiento “y no tenga un impacto negativo” en la población, como tampoco en la creación de empleos. “Estoy 100% de acuerdo con el planteamiento del ingeniero Manuel Estrella”, señaló al conversar con elCaribe.



Al respecto, entrevistado por separado, César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, dijo que es evidente que hay reformas estructurales “pendientes” que puedan solventar y hacer sostenible el modelo de desarrollo. Esas reformas son en las áreas de educación, electricidad, laboral, fiscal, entre otras.



Dargam está convencido en que “se debe actualizar el marco normativo a los retos que presenta la coyuntura actual y de cara al futuro”.



Espejo de Haití



Al igual que su homólogo empresarial Manuel Estrella, el titular de la AIRD cree necesario un ambiente de negocios que piense en los intereses del país por encima de los particulares.



Julio Virgilio Brache dijo que el país debe tomar como ejemplo a Haití, país donde en estos momentos hay caos porque no hay inversión ni empleos, y la gente está “tirada a la calle” con las bandas “dominando el territorio”.



“Naturalmente, con ese espejo tan cerca que nosotros tenemos de Haití, tenemos que tener mucho cuidado como empresarios en el accionar nuestro hacia el futuro, precisamente tomando en cuenta todos esos parámetros de las necesidades que hay alrededor nuestro”, manifestó.



De igual modo, precisó que el empresariado dominicano, a raíz de la desaparición del régimen de Trujillo, viene creciendo de forma paulatina a un buen ritmo en más de un 5% cada año con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en inversiones y creación de empleos. Para Julio Virgilio Brache esto es lo más importante.



Destacó que con la creación de empleos se abren oportunidades para los más desposeídos y se atienden las desigualdades que van surgiendo a medida que la economía crece.



Entorno de ambiente de negocios



Sobre el planteamiento de Manuel Estrella, de la necesidad de que los empresarios asuman un compromiso social con el país y que si se destruye el entorno de ambiente de negocios, no habrá labor empresarial exitosa, César Dargam dijo que esa disertación “reflejó la visión contemporánea del sector empresarial de la República Dominicana”.



El vicepresidente ejecutivo del Conep ha visto una evolución en los últimos años con mayor nivel de consciencia “en torno a la necesidad de promover de manera equilibrada el desarrollo económico con inclusión social”.



Mientras, Brache señaló que muchos empresarios dominicanos cuidan la parte de la responsabilidad social corporativa a través de las fundaciones que han creado. Dijo que ellos están ayudando en los temas de educación, salud y medioambiente.



Recordó que el país de Venezuela tenía un PIB “quizás 10 veces mayor que el de República Dominicana”, pero que perdió las condiciones de poder elaborar y emprender nuevos negocios, porque su entorno político no lo permitía. “Eso sucedió, precisamente, porque el empresariado no asumió su rol de responsabilidad social y ayudar a los más necesitados”, sostuvo.



Manifestó que el empresariado en ese país vivía de espaldas a las necesidades del pueblo, lo que causó una dilución en el orden de inversiones y estabilidad política, que trajo como consecuencia un éxodo masivo de la base empresarial, que en estos momentos se encuentra dispersa entre Europa, países de Suramérica y Estados Unidos.

Marranzini ve propuesta en tiempo oportuno

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, dijo que lo señalado por el empresario Manuel Estrella no solo coincide con su planteamiento, sino que ocurre en un momento oportuno, “ya que justo hemos iniciado recientemente los trabajos de la X Convención Empresarial del Conep”. La actividad, según resaltó, constituye el máximo foro de intercambio y consulta del empresariado dominicano, cuyo propósito es generar propuestas de solución a temas de la agenda nacional que conduzcan al país a mayores niveles de crecimiento, competitividad y bienestar social. El destacado empresario considera que el país está en un punto crucial de su historia, donde la colaboración entre todos los sectores se convierte en la clave para alcanzar el futuro deseado. “La visión de un país más competitivo, justo y próspero no es solo nuestra aspiración, sino un objetivo alcanzable si trabajamos juntos con determinación”, indicó a este medio.