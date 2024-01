Laura Peña, presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom) indicó que la jornada laboral reducida que propone implementar el Ministerio de Trabajo funcionaría en algunas industrias, pero no en todas, por lo que su aplicación no sería general.



“Claro, nosotros entendemos que funciona en el área de servicio, quizás en algunas áreas operativas pero no así en el área de turismo ni restaurantes, ni la industria, ni el comercio”, sostuvo en una entrevista en Despierta con CDN.



Explicó que tal posición es el parecer de Copardom, sin embargo la organización se muestra en ánimo de colaborar, “porque lo que no se mide no se conoce”, y están interesados en conocer los resultados de este proyecto y ver si realmente la productividad permanece igual o aumenta.



Peña indicó que entiende que el Ministerio de Trabajo está interesado en colaborar con el tema de que los empleados tengan mejor calidad de vida, mejor calidad de trabajo, con lo cual Copardom también está de acuerdo.



Agregó que hay empresas que hoy en día implementan lo que se llama el horario flexible o el horario comprimido, “incluso a solicitud de algunos empleados”.



Esto quiere decir que la jornada de 40 horas se comprime quizás en tres días para que el empleado tenga tres días de descanso completos.



En ese sentido, la presidenta de la Confederación agregó que en algunas industrias ha funcionado ese horario, por lo que se busca ahora tener mayor productividad de las empresas y una mayor satisfacción y motivación de los empleados.



“Porque un empleado que no tenga que estar pidiendo permiso porque se programe para tener mediodía a la semana adicional libre o un día eso reduce el ausentismo para permisos, eso puede ser lo que yo entiendo que se esté tratando de medir (el Ministerio de Trabajo), y nosotros como sector empresarial no nos oponemos a la medición, pero esto no es vinculante con una reducción en las horas de trabajo en el código de trabajo”, afirmó.



Empresa que firmaron el acuerdo



Las empresas participantes del plan piloto voluntario son Claro, Imca, EGE Haina; Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).



De las empresas que firmaron en acuerdo participaran que más de 300 empleados participarán en el plan piloto de semana laboral reducida.

¿Qué es el plan de jornada laboral reducida?

El plan piloto de jornada laboral reducida, consiste en disminuir las jornadas de trabajo de 44 a 36 horas semanales. Durante tres meses se ejecutará el plan piloto en las empresas, en el que los trabajadores recibirán el 100 % de su salario, reducción de un 20 % de su jornada y el mantenimiento del 100 % de la productividad, aseguró De Camps. En los tres meses restantes se dedicarán al levantamiento y procesamiento de información.