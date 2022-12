Las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre que destinar más dinero a la educación no sería garantía de mejoría en la calidad, generaron reacciones.



Para Cándido Mercedes, miembro del movimiento cívico Participación Ciudadana, lo que el exmandatario tiene es un falso debate, pues entiende que ha habido avances en la materia, que ciertamente hay que revisar cómo se utiliza el 4 % del PIB para educación, pero que no se puede decir que la inversión es innecesaria.



“Eso es un falso debate para no admitir que violó la ley, y para no admitir que sí ha habido avance y que cuando él era presidente la inversión en educación no pasaba de 1.8 por ciento”, sostuvo.



Dijo que Fernández no dio cumplimiento a la ley que promulgó en 1997, que destina esa partida del PIB para la educación.



En entrevista para elCaribe y CDN, Fernández, también presidente del partido Fuerza del Pueblo, ratificó sobre la inversión en educación que la calidad no es proporcional al dinero que se invierte en ninguna parte del mundo.



En ese sentido, Miriam Díaz, también miembro de Participación Ciudadana, precisó que aunque hay que revisar en qué se utiliza el dinero, el expresidente “se negó a otorgar a la educación lo que le corresponde por ley”.



“En primer lugar eso es una ley, eso hay que seguirlo cumpliendo y no estamos dispuestos a ceder en eso”, sostuvo.



Lo que dijo Fernández



En la entrevista, el expresidente de la República reconoció que la conquista del 4% no tiene marcha atrás. Dijo que ahora lo que procede es un debate nacional para definir qué hacer con el 4% del PIB, equivalente al 24% del presupuesto del 2023, que se destinará al Ministerio de Educación.



Dentro de los retos que tiene el país para mejorar la calidad educativa, Fernández señala la lectura comprensiva como el más urgente.



“Hay una crisis del aprendizaje en la República Dominicana, cuando el 62% de los niños de diez años de edad no comprende lo que lee, estamos hablando, no de una crisis de la educación en abstracto, estamos hablando de una crisis del aprendizaje, y si los niños no comprenden lo que leen, quiere decir que el proceso educativo, está anulado hacia el futuro. ”, opinó.



Fernández ratificó que la calidad no es proporcional al dinero que se invierte en ninguna parte del mund.