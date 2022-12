Diputado Tobías Crespo denuncia componenda de instituciones del Estado en su contra

Santo Domingo – El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) Tobías Crespo denunció que desde la Cámara de Diputados se apoyó una campaña “rastrera” y “difamatoria” en su contra.

Dijo esto al agotar un turno previo en la sesión ordinaria de hoy, tras sintetizar su hoja de vida y destacar su conducta “intachable” en toda entidad donde laboró.

Crespo dijo que el pasado miércoles una persona llamada Aquiles Jiménez, “pagada”, inició un plan en su contra, el cual se ejecutó al día siguiente con el apoyo de varias instituciones del Estado.

Esto fue a propósito de los señalamientos en su contra que se hicieron viral en las redes sociales la semana pasada, de que, supuestamente la Embajada de los Estados Unidos le había quitado la visa por éste, alegadamente, ser investigado por recibir sobornos en la pasada gestión.

El congresista expuso que la cuenta de la Cámara Baja se hizo eco de la información “difamatoria» en las redes sociales.

“La Cámara de Diputados, difamando y chantajeando; el Ministerio de la Presidencia y Diecom, lo acusó directo, porque investigamos”, sostuvo.

“Ese difamador, en primer lugar, dijo que quien le habla, la Embajada Norteamericana habría suspendido la visa”, expuso, en alusión a Aquiles Jiménez y aprovechó para mostrar al Pleno su pasaporte con su visa de los Estados Unidos desde el año 1994, renovada de forma reiterada, con 10 años de vigencia.

“Le exhorto a los diputados del PRM, sin excepción, que enseñen su visas…aquí está la mía”, aseveró Crespo, al mostrar su pasaporte a los miembros del pleno de la Cámara Baja.

Tobías crespo dijo que “nunca ha votado por proyectos de préstamos” ni por Odebrecht, que fue donde más se destapó el escándalo. Nunca fui acusado por Odebrecht; muy por el contrario. Tampoco tuve que hablar por el gobierno anterior para que me sacaran del expediente de Odebrecht, no he ido ni a una fiscalía, nunca me ha llamado la Procuraduría General de la República, y no me va a llamar, porque ando por la regla”.

Tras presentar un mapa datos como “evidencia” de la supuesta componenda de entidades del Estado en su contra, al hacerse eco de los señalamientos de Aquiles Jiménez, aseguró que la cuenta más grande que implosionó fue “DiputadosRD”.



El congresista manifestó que llevará la denuncia a la Procuraduría General de la República y al Departamento de Crímenes de Alta Tecnología.

“No puede un gobierno que utiliza los recursos del Estado para atacar opositores con campaña de difamación mandar una ley de crímenes de alta tecnología, si están matando moral y difamando a la gente…eso es delincuencia desde el Estado, usando los recursos”, acotó.

Aseguró que el caso lo llevará hasta las últimas consecuencias, al tiempo de solicitar que la Comisión de Ética del hemiciclo investigue desde la Presidencia de la República quién maneja la imagen y esa cuenta que, según el legislador, fue la que mayor apoyó a la difamación en un horario de trabajo.

Crespo pidió que los empleados y funcionarios del hemiciclo sean investigados por la Comisión de Ética, al tiempo de enfatizar que llevará su denuncia donde la procuradora Miriam German, “para saber si es verdad que tenemos un Ministerio Público independiente, para que a través del procurador de Alta Tecnología lleve esto hasta el final”.

Finalmente, el congresista de la Fuerza del Pueblo afirmó que someterá por la difamación al Ministerio de la Presidencia y a las autoridades del Intrant, ya que, según indicó, fueron los que más comentarios compartieron en su contra.

Pacheco renunciaría si está involucrado

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tras explicar que los turnos previos no se responden, dijo que al tratarse de una acusación, lo haría.

Aseguró que desconocía que el diputado tenía ese “trompo amarrado” y explicó que con el planteamiento Crespo busca confrontaciones contra su persona, “a pesar de que siempre lo ha brindado su mano amiga” al igual que los demás congresista.

“Alfredo Pacheco no usa bajezas, diputado, ni con sus peores adversarios, que usted no lo es ni lo ha sido, ni lo será. No se unte, que no lo va a ser. Sin embargo, como usted ha hecho una denuncia y usted quiere que pongan una de su partido, amiga mía, pero de su partido, a hacer una investigación, yo le voy a devolver y la pelota”, sustentó.

En ese sentido, señaló que va a encomendar a la Comisión Tecnología de la Información de la Cámara de Diputados, «la cual no la dirige un legislador del PRM, pero que tiene fama de «reputación seria”. Se refirió al diputado Víctor Fadul, del PLD.

Encomendó a la comitiva para que haga una investigación de la denuncia y aclaró que si éste se ve involucrado en la misma, renunciará como presidente de la Cámara al igual que como diputado, “porque yo no uso ese método”.