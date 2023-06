Hay tres propuestas que dividen al equipo investigativo integrado por 17 diputados cuyo plazo es hasta hoy

La comisión especial de diputados que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) se reunirá en su último día de prórroga hoy sábado en medio de desacuerdos en relación con el informe.



Y es que la comitiva, que busca determinar si hay o no faltas graves en el ejercicio de las funciones del pleno del órgano extrapoder que conlleven a un juicio político ante el Senado, no pudo rendir su informe ayer viernes debido a que el encuentro fue pospuesto para hoy a las 9:00 de la mañana, “a petición de algunos de sus integrantes”, según explicó el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente del equipo investigativo.



La suspensión de la anunciada reunión fue en el marco de que hay tres propuestas que obstaculizan la rendición del informe.



Está la moción que busca un consenso entre los cinco miembros de la CC; otra extensión del plazo para rendir el informe; y una decisión final de si procede o no un juicio político.



Genao Lanza mantiene la posición de que rendirán el informe dentro del plazo extendido por la Cámara de Diputados cuyo último día es hoy.



Su firmeza es contraria a la denuncia de algunos de los comisionados, quienes indican que éste cerró la sesión de trabajo del pasado jueves obviando la petición que se le hizo, de solicitar otra extensión del plazo para estudiar con más profundidad las actas, videos, audios y demás documentos de investigación que involucran al pleno de la Cámara de Cuentas.



José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática (OD) es uno de los comisionados que se pronunció en ese sentido.



No obstante, el titular del equipo compuesto por 17 diputados precisó que “hay un grupo que siempre en todas las reuniones busca posponer y darle largas al proceso”.



“Responsablemente el día de mañana (hoy) vamos a hacer una propuesta (…). Hay propuestas en todos los sentidos; la mía la haremos pública el día de mañana (hoy). Nosotros entendemos que hay el tiempo suficiente para rendir un informe”, sostuvo Rogelio A. Genao Lanza en su declaración a periodistas.



El diputado Rubén Maldonado arremete contra el Gobierno



En reacción, el diputado Rubén Maldonado denunció que el Gobierno quiere nombrar una nueva Cámara de Cuentas para blindarse en los 4 años que vienen.



Asimismo, dijo que es evidente que el Gobierno tiene un propósito:“No le interesa la crisis que hay en la Cámara de Cuentas”, porque -según comentó- la situación en el órgano constitucional no es tan grave que no se pueda resolver.



En ese sentido, acusó a esta gestión gubernamental de poner la Cámara de Cuentas actual y que ahora no quiere resolver el problema que hizo.



Además, ponderó que la comisión especial de la que es miembro no ha llegado a un acuerdo, pero que sí ha agotado varios procesos de discusión y se mantiene estudiando los datos y documentos que tiene a mano.



“He visto una comunicación en los medios, de que el presidente de la comisión ha dicho que mañana (hoy) van a presentar un informe. Ese informe no está preparado, ahí no hay ninguna condición para preparar ese informe. Pero no solamente lo decimos nosotros, los partidos de oposición; también así lo expresan los mismos miembros del Gobierno que están en la comisión”, expuso el expresidente de la Cámara Baja visiblemente molesto.



El diputado de Fuerza del Pueblo (FP), que abogó por una extensión del plazo, señaló que los comisionados no han logrado ponerse de acuerdo, “porque todavía, real y efectivamente faltan informaciones”. Maldonado adelantó que se opondrá a la rendición del informe si este es sometido a votación este sábado.



Otras voces



El miembro de la comisión especial, así como de la Permanente de la Cámara de Cuentas, Pedro Tineo, acepta lo que apruebe la mayoría, sin embargo, aclaró que el país quiere “de una vez por todas” que se concluya con el tema de la CC. De igual forma, cree que el pleno del órgano fiscalizador no está dejando ninguna opción que no sea el tomar la decisión definitiva de “sacarlos a todos” de allí a través de la recomendación que establezcan en el informe.



Recordó que se han hecho múltiples diligencias para que los cinco titulares de la entidad se pongan de acuerdo, y no se ha podido. “Son muy buenos profesionales, tienen buen grado de escolaridad, sin embargo parece que no tienen una forma de cómo poder convivir”, expuso.



De su lado, el diputado Amado Díaz dijo que el tema de la Cámara de Cuentas es jurídico y constitucional, por lo que requiere de todo tipo de análisis.



El comisionado entiende que aunque la mayoría quiere que se concluya mañana con la investigación y se rinda el informe, se debe velar por la tutela efectiva y llevar el debido proceso para que no haya lugar a escarceo.



Las investigaciones a los miembros del órgano extrapoder son luego que Janel Ramírez, el titular, denunció en un medio de comunicación que se siente como un preso de confianza desde su posición, porque, según detalló, ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley.

Dice Senado cuenta con ternas para nuevo Pleno

Sobre una eventual destitución del pleno de la Cámara de Cuentas, el diputado Pedro Tineo indicó que el Senado cuenta con las ternas que le fueron enviadas por la Cámara de Diputados. El miembro de la comisión que entrevistó y evaluó esas ternas en el año 2021 entiende que de realizarse un juicio político que termine con la destitución de los cinco miembros del órgano extrapoder, se buscará el mecanismo más idóneo para la selección de un nuevo Pleno. Aclaró que esto será avalado por la Constitución y los reglamentos. “Yo creo que sería lo más justo que se seleccionen de los que están evaluados”, afirmó el también integrante de la comisión especial.