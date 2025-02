En una ceremonia llena de emoción y admiración, el historiador, escritor e intelectual José Miguel Soto Jiménez presentó su más reciente obra literaria, “Cuentos de Guardia”, relatos militares verídicos, en un evento que reunió a familiares, amigos y amantes de la literatura.



El evento contó con la presencia de familiares, amigos y personalidades del ámbito cultural, político y militar, como el expresidente Leonel Fernández, el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, el exministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, el destacado periodista Ramón Colombo, entre otros, quienes acompañaron al autor en la puesta en circulación de su libro.



Durante el acto, Soto Jiménez compartió detalles sobre el contenido de la obra, la cual recoge, según explicó: “Estampas de mi vida militar, desde mi ingreso al Ejército de la República Dominicana hasta mi paso por el Ministerio de Defensa”.



La puesta en circulación del libro tuvo lugar en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, un espacio cargado de historia y cultura.



El autor destacó que el libro no solo es un testimonio de su carrera, sino también una reflexión sobre la importancia de la experiencia vivencial de servir en las Fuerzas Armadas, considerando que la verdadera misión de esta institución es la defensa de la nación y sus valores fundamentales.



“Yo no creo que sea un esfuerzo testimonial necesario de toda una vida dedicada precisamente a las Fuerzas Armadas y al Ejército Nacional”, expresó Soto Jiménez, quien recalcó que el ingreso a las Fuerzas Armadas no solo representa un acto de servicio, sino un compromiso con la protección de la dominicanidad.



El escritor enfatizó que la verdadera intención detrás de su carrera militar ha sido siempre la defensa de la nación.



“Cuando uno sale de las Fuerzas Armadas, puede seguir haciendo lo mismo desde otros ángulos, como la política, pero siempre defendiendo a la nación y sus atributos”, indicó.



El evento fue una oportunidad para que los asistentes conocieran más sobre el profundo vínculo del autor con las instituciones armadas y su visión sobre la importancia de la defensa nacional en el contexto de la dominicanidad.



Familiares y amigos cercanos al autor compartieron con él este momento tan especial, y destacaron el compromiso y la dedicación que Soto Jiménez ha puesto en su trabajo literario a lo largo de los años.

Dedican obra al fallecido general Ramiro Matos

El acto contó con un momento especialmente emotivo cuando, a petición del propio autor, invitó a los hijos del fallecido mayor general Ramiro Matos a recibir un ejemplar de la obra, dedicada a su memoria. “Me llena de orgullo ver reflejado su legado en estas páginas, como un reconocimiento de su amigo Soto a su trayectoria, a su entrega e invaluable aporte como historiador militar, maestro, líder y soldado de verdad”, dijo José Matos de la Cruz.