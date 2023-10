Uno de los procesos judiciales en contra de los acusados de la estafa multimillonaria al programa de ayudas sociales del Gobierno “Supérate”, aparece trabado en la justicia pese a que se está hablando de una red clave en los fraudes contra el Estado dominicano.



Aunque ha habido varios escándalos de fraude de clonación de tarjetas “Supérate”, algunos de los más grandes salieron a relucir en febrero del 2022, cuando unas redes que operaban en la región Sur y la provincia Santo Domingo estafaron al programa con más de 200 millones de pesos.



A casi dos años de la escandalosa y millonaria estafa al programa, la clonación de tarjetas no solo continúa, sino que el sistema de justicia ha permitido retrasos en estos procesos judiciales a los que son sometidas personas acusadas de robar a ancianos, madres solteras y a decenas de familias pobres, los subsidios de alimentos y de otra índole que les da el Gobierno a través del programa “Supérate”.



El equipo del programa de investigación “Desclasificados con Addis Burgos”, descubrió que el acusado de ser el principal armador de las estafas en la región Sur se ha convertido impunemente en un rey en la provincia de San Juan de la Maguana.



Se trata de Daniel Villegas Aquino, mejor conocido como Pocholo. El expediente del Ministerio Público lo acusó de robo agravado junto a seis personas más: Cristopher Piña Javier, Héctor Leury Ortiz de la Rosa, Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova, Rikelvin Alcántara Reyes, Juan José Polanco Fernández y Ambiórix Encarnación Ubrí.



La periodista Addis Burgos investigó que el proceso judicial en contra del grupo no llega a fase final del juicio y los imputados consiguieron su libertad alegando vencimiento del plazo límite de una prisión preventiva.



Burgos consultó al fiscal adjunto de San Juan de la Maguana, Vicente Rodríguez, quien explica que varios incidentes no han permitido que el proceso judicial avance.



“Los incidentes mayores hablando de extinción de la acción penal, otro incidente que se ha presentado es respecto a la notificación. Estamos hablando de un plazo que tiene muchísimas pruebas, evidencias digitales, estas evidencias digitales entonces tiene que replicarla el despacho penal y por eso se ha tardado un poquito en esa fase incidental”, explica el fiscal.



Sigue bajo amenaza de delincuentes



Actualmente, “Supérate” sigue bajo la amenaza de la delincuencia, una evidencia es que la Administradora de Subsidios Sociales recibe mensualmente un promedio de 5,000 reclamaciones.



Además, Catalino Freddy Correa, director de la Administradora Subsidios Sociales (ADESS), sostuvo que han sido suspendidos alrededor de 600 miembros de la red de abastecimiento de los planes sociales del Estado.



“Todo el que participó en una transacción dolosa que no pueda demostrar nosotros le suspendemos el verifone de manera definitiva”, indicó.



Los representantes de la ADESS no solo tienen que estar atentos a actores externos en el proceso de los subsidios del Gobierno, sino a empleados de la entidad que han sido parte de la red criminal dedicada a clonar tarjetas.



Correa detalló que en ese sentido han desvinculado a los colaboradores que han sido parte de la mafia.

Lo peor de todo este problema es que los más afectados son aquellas personas beneficiarias de la tarjeta “Supérate” que han sido estafadas con la clonación de estas tarjetas.



Uno de estos es Modesto de Jesús, un hombre de 67 años, que solo depende de la tarjeta “Supérate” como ingreso fijo para sobrevivir. En su caso su tarjeta ha sido clonada varias veces, lo que actualmente lo mantiene dependiendo de dádivas de vecinos para comer y sobrevivir.

Pocholo es protegido en San Juan de la Maguana

De acuerdo con el reportaje de Addis Burgos, Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, es un joven de solo 29 años, que de vender frutas hoy es un aventajado comerciante a quien el Ministerio Público le atribuye activos millonarios debido a una supuesta estructura de estafa.



La periodista de investigación relata que las fuentes consultadas aseguran que Pocholo es un protegido en San Juan de la Maguana. Además, indica que tiene antecedentes en la justicia por arma de fuego ilegal, y su nombre también figura involucrado en otro caso por drogas. Pocholo al conversar por teléfono con Addis Burgos, sostuvo que sus abogados no le permiten dar entrevistas.