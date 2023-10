El poco presupuesto que manejan muchas alcaldías limita la posibilidad de tener un adecuado cuerpo policial

Su operatividad depende de cada alcalde o director de distrito y su funcionalidad de los recursos disponibles en el gobierno local. La Policía Municipal, un cuerpo civil que debería ser un soporte para la seguridad ciudadana y resguardo de los inmuebles de las alcaldías y distritos municipales, es una pieza más en el ajedrez de entidades gubernamentales, que se maneja según el incumbente de turno.



No están en todas partes, aunque la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios concibe que así sea, tampoco están dentro de los cuerpos especializados que tiene la Policía Nacional, razón por el cual no están autorizados a utilizar armas de fuego ni dependen económicamente del Poder Ejecutivo.



El artículo 173 de la referida ley dice que es la organización con jurisdicción dentro de los límites del municipio, integrada en un cuerpo policial único y especializado para asuntos municipales, de naturaleza jerárquica, adscrita al Ayuntamiento y bajo la autoridad inmediata del síndico (alcalde) con la supervisión técnico profesional de la Secretaría de Estado de Interior y Policía.



Su finalidad es preservar los bienes municipales y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales.



Pese a la responsabilidad que confiere la ley, no existe un reglamento unificado para su operatividad: cada alcaldía o distrito es el que decide cómo se van a regir y quiénes forman parte de él.



El director ejecutivo de la Mancomunidad de santo Domingo, Waldys Taveras, considera que, si bien es cierto que en muchos lugares existe, la policía municipal es una institución legalmente inexistente porque no está reconocida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por lo que sus actuaciones son al margen de la ley.



“No están autorizados a usar armas pero las usan. Tú te vas a cualquier ayuntamiento o distrito y te vas a encontrar una policía municipal con una escopeta o un revólver”, refirió al señalar que hay muchas jurisdicciones que no lo tienen y que lo que hacen algunos alcaldes es asignarles revólver a dos personas y cargarlos a su seguridad bajo la figura de policía municipal.



Señaló que es necesario fortalecer esa institución municipal por una razón muy sencilla: la Policía Nacional está poniendo la seguridad por cuadrantes y quien más conoce un pueblo es quien vive ahí, por lo que un policía municipal es un muro de contención ante muchos hechos delictivos.



“Que sean debidamente nombrados, juramentados, acreditados y técnicamente capacitados por el Ministerio de Interior y Policía para que podamos tener policías con calidad legal para actuar porque hasta la fecha, no tenemos policías municipales, tenemos bandas armadas; porque son ciudadanos con los que no se ha cumplido el procedimiento de ley”, afirmó Taveras.



En la cámara de Diputados hay dos proyectos de ley que buscan regularizar la Policía Municipal. Fueron depositados este año pero desde el 2007 se han estado sometiendo iniciativas con miras a regular este oficio en el cual muchos policías y militares activos, así como ciudadanos ordinarios, han encontrado un nicho para generar recursos.



ONG que cobran y acreditan PM



De acuerdo con una investigación realizada por el Departamento de Seguridad Ciudadana de la Liga Municipal Dominicana (LMD) hay un funcionamiento inadecuado de la gran mayoría de los cuerpos de policía municipal que operan en la actualidad, en parte debido a que son creados, aunque al amparo de la Ley 176-07 y supervisión técnica del Ministerio de Interior y Policía, sin las debidas regulaciones ni controles adecuados y, a la vez, están desprovistos de un reglamento orgánico que defina los derechos, deberes y el marco de actuaciones de los miembros.



Esa investigación, realizada a principios de 2021, arrojó que hay entidades no gubernamentales u ONG que asumen participación en el funcionamiento de esos cuerpos policiales: el Patronato Nacional de Policía que emite carnet de identificación del Ministerio de Estado de Policía e ingresa ciudadanos y otorga rangos a nivel nacional.



“Dicha ONG se ha desplazado a los diferentes municipios afiliando a las policías municipales a esa ONG con base en un aporte de afiliación de RD$2,000.00 mensuales con el ofrecimiento de llevarles asesoramientos y entrenamientos, además solicitándoles a los ciudadanos un aporte mensual, dependiendo de los rangos otorgados”, refiere el documento.



En tanto que de la Academia Internacional de Policía Municipal, expresa que es una institución que se ha dado a la tarea de reclutar y conformar instituciones paralelas dentro y fuera del territorio dominicano con dependencias uniformadas que participan en eventos públicos en territorios extranjeros como Policía Municipal de la República Dominicana, violentando la ley 176-07 que regula nuestros municipios.



“Academia de Policía de República Dominicana, Brigada Especial Policía Municipal, Academia Policía Municipal Viviendo para Cristo, Policía Ambiental y Municipal, Academia Nacional de los Cuerpos de Rescate, Policía Municipal y Equipos Tácticos de Medio Ambiente y un sinnúmero de instituciones similares (ONG) a nivel nacional reclutan y otorgan rangos, venden uniformes y prendas militares y convierten esto en un negocio lucrativo para los organizadores y violentan la ley 176-07 Capítulo V Artículo 173 y 174”, enfatiza el documento suministrado a elCaribe.



La comisión a cargo de la investigación visualizó las condiciones de precariedad existentes, en especial los municipios y distritos municipales de menor ingreso, donde apenas reclutan ciudadanos en calidad de voluntarios “sin tener las condiciones, ni capacitaciones adecuadas para asumir las funciones de policía municipal”.



“Ha sido tan grande la sorpresa con lo antes expuesto, que los o las señores/as alcaldes/as se han visto en la necesidad de integrar a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en el manejo y la dirección de la Policía Municipal”, dice el documento que señala la existencia de 151 demarcaciones con policías municipales y 43 ONG de academias y cuerpos de policías municipales.

Entre las labores de los policías municipales figura cuidar los cementerios. Félix de la Cruz

Falta de recursos



Fausto Ortiz, director de Seguridad y la Policía Municipal en Santo Domingo Este, explica que si bien es cierto que cada alcaldía debe tener ese cuerpo especializado, por cuestión de presupuesto, hay muchos que no lo tienen y otros lo tienen pero con personal voluntario.



En esa demarcación, existen 365 cuyo salario, antes de la administración de Manuel Jiménez, era RD$7,000, por lo que se procedió a dar un aumento y en la actualidad el sueldo es RD$12,000.



Describe que la función de esos agentes es cuidar las avenidas para que no se lance basura a la calle, cuidar las plazas, los parques, los mercados, cementerios, Centros de Capacitación Integral, Palacio Municipal y toda la infraestructura que comprende el municipio.



“Nosotros contamos con alrededor de 365 policías municipales y son muy pocos porque nada más de partes, tenemos alrededor de 300 y pico. Si usted le pone a eso dos policías municipales en el día y en la noche, que algunos tienen que tener cuidado, no nos dan nada más para los parques”, explicó Ortiz al señalar los otros espacios a cargo de ese personal.



El encargado del Distrito Nacional, teniente coronel Iván Gómez Carrasco, explicó que la dirección técnica de Interior y Policía da entrenamiento básico a los aspirantes a policías y al finalizar la capacitación se les certifica como policía municipal de esa demarcación.



En el Distrito, con frecuencia se les ve actuar para sacar de los semáforos a los limpiavidrios, ayudan a sacar niños de las calles en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y otros temas denunciados en las diferentes demarcaciones, algunas de las cuales se hacen en coordinación con la Policía Nacional u otras instituciones autorizadas al uso de armas.



La falta de recursos para el buen funcionamiento de las diferentes entidades a cargo de las alcaldías es un tema del que se habla recurrentemente. Para el municipalista Víctor Feliz, cada vez más se les va quitando autonomía presupuestaria a los cabildos y se centraliza la administración pública al Ejecutivo bajo la excusa de que en los ayuntamientos hace falta dinero para asumir los problemas.



“La excusa siempre es el dinero y sí, hay dinero, solamente hay que modificar el artículo sobre la distribución de recursos. Hacer una buena fiscalización y poner fondos especializados porque una policía municipal se puede trabajar con seguridad ciudadana y la policía con el orden público”, manifestó respecto a la asignación a los gobiernos locales en el Presupuesto General de la Nación.

2007

Desde el año 2007 se han presentado varias iniciativas tendentes a regular la policía municipal. Cada demarcación establece las reglas y reclutamiento de personal para la función

12,000

En el Gran Santo Domingo y Santiago, el salario promedio de los policías municipales es 12 mil pesos pero los agentes son insuficientes para la población y responsabilidad a su cargo.