La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, consideró que cada actor del sistema de justicia está jugando su papel, al referirse al llamado que hace la procuradora Miriam German Brito para que los fiscales no critiquen las decisiones de los jueces.



“Todo el mundo está haciendo su papel y es importante que nosotros los litigantes cuando vamos a los tribunales peleemos. Que cuando no tengamos los resultados que deseamos apelemos, que ataquemos”, afirmó Ramos.



Asimismo, apeló a que los fiscales titulares y los procuradores adjuntos les transmitan estabilidad a sus equipos, por entender que es la única vía que tiene el sistema para que haya estabilidad, en el entendido de que el sistema se debe preservar. “El sistema es uno y debemos preservarlo, Policía, Ministerio Público y jueces, no importa, donde el caso se caiga se cae para todos. Y yo creo que siempre habrá cifras negras y eso es importante que la población lo sepa”, insistió la fiscal del Distrito Nacional en entrevista en el programa El Plato del Día que se transmite por CDN Radio.



Sin embargo, dejó establecido que siempre habrá diferencias entre jueces, policías y fiscales, “es un matrimonio donde nos vivimos peleando con la policía, pero también con los jueces, porque a veces nos sentamos con los jueces y nos dicen no te podemos dar la orden de arresto porque no estás haciendo esto o aquello. El punto es que debe haber un canal de comunicación y debe haber vías de solución”.



Prosiguió: “No todos los hechos ocurridos son denunciados, ni todos los denunciados son esclarecidos ni tampoco los esclarecidos tienen condenas, entonces debemos partir de ahí. Eso pasa en cualquier sistema de justicia”.



“Yo prefiero los recursos” fue la frase con la que respondió al ser preguntada por qué no acude a los medios de comunicación cuando un juez falla en contra de un caso que lleva en el Distrito Nacional. Puso como ejemplo el caso de Andrés Castillo, el actor acusado de acoso a una menor, “no le impusieron medida, apelamos, y en la corte le impusieron presentación periódica, impedimento de salida y está tranquilo el hombre, está pidiendo perdón”. La fiscal insistió en que prefiere pelear en el estrado, “hay que pelear en el terreno. Yo prefiero eso en vez de hablar o escribir”.



Al ser preguntada sobre qué considera le hace falta al sistema de justicia para que la población tenga confianza en él, indicó que las expectativas de una persona que lleva un caso en la Justicia siempre serán un problema para ella, ya sea víctima o victimario.



“El sistema de justicia no es un parque donde tú vas a esparcirte, es un problema. Es un problema, no porque esté mal gestionado, sino porque cuando tú llegas ahí es porque te violaron o porque te acusan de que violaste, es porque te mataron a un familiar o porque te acusan de que mataste a alguien. Lo primero que debemos aterrizar es que cuando llegas es que tienes problemas”, explicó.



Rosalba Ramos apeló a que la población reconozca que hay avances significativos en el sistema. Puso como ejemplo que desde hace más de una década los fiscales no son colocados por decreto, sino a través de concursos.



“Hace 17 años se entraba con un decreto, tu tenías que ser amiga del presidente o amiga del partido. Al final ahora es por concurso, y yo soy producto de ese primer concurso. Se necesitaron 17 años para que el sistema avanzara, para que ahora los titulares también seamos de carrera. Entiendo que todo tiene posibilidad de mejora, pero de que hemos avanzado hemos avanzado. ¿Hay cosas que se pueden mejorar? Siempre”, afirmó durante su intervención en el Plato del Día.

Resultados del 2022 en la Fiscalía del Distrito Nacional

La funcionaria del Ministerio Público reveló que en el Distrito Nacional los fiscales consiguieron durante el 2022 ganar el 96% de los casos en audiencias preliminares; mientras que en los juicios de fondo ganaron el 86% de los casos.



Reveló que el Ministerio Público en la Capital funciona con 120 fiscales, al tiempo de quejarse de que las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia solo cuentan con cuatro fiscales, los que considera insuficientes.



Sobre la constante de solicitudes de prisión preventiva como medida de coerción, Ramos indicó que el Ministerio Público funciona con un protocolo, y puso como ejemplo los casos de violencia de género, que por motivos de seguridad para las mujeres violentadas siempre se solicita prisión preventiva contra el maltratador.



Ramos resaltó el arduo trabajo que realizó junto a 11 fiscales para, en un mes, presentar acusación contra Pascual Cabrera, acusado de dirigir una red de sicariato desde la cárcel, y que finalmente fue condenado a 20 años de prisión.