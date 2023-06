Email it

La comisión especial de diputados, designada para investigar el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC) y determinar si hay o no faltas graves en el ejercicio de sus funciones que conlleven a un juicio político, rendirá su informe hoy viernes.



La información la dio a conocer el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la comisión, quien adelantó que el equipo integrado por 17 legisladores se reunirá esta mañana a partir de las 10:00.



“Entendemos que ya en el día de mañana (hoy) la comisión va a rendir un informe”, aseguró ayer el miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) al salir del encuentro efectuado en el salón Juan Pablo Duarte de la Cámara Baja.



Frente a los disensos y lluvia de opiniones en torno al caso por parte del equipo investigativo, el legislador señaló que es normal en las comisiones que cada integrante tenga una posición determinada, pero que como en todo sistema democrático se tomará la decisión de la mayoría.



“Entendemos que el viernes la mayoría de la comisión tomará una decisión en un sentido o en otro”, reiteró el congresista tras comentar que cada comisionado y diputados invitados a las reuniones de la comisión han planteado posiciones que serán sometidas a votación para la elaboración de la pieza legislativa.



Al ser preguntado sobre cuáles planteamientos priman en el seno de la comitiva, instó a esperar las votaciones de hoy. “No puedo adelantar un resultado u otro, porque todavía no se ha sometido a votación”, aclaró Genao Lanza.



Responsabilidad individual



Si se comprobase que los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, las responsabilidades se establecerán de forma individual. Así lo informó el pasado martes el diputado Rogelio A. Genao Lanza.



Se recuerda que el equipo investigativo pidió a la Cámara Baja una extensión del plazo para rendir el informe cuyo último día es mañana sábado.



Los congresistas tendrán que presentar hoy ante la Secretaría General Legislativa el documento con sus conclusiones y determinar si procede o no un juicio político ante el Senado, de acuerdo a los artículos 80 y 83 de la Constitución.



Las investigaciones a los miembros del órgano extrapoder son luego que Janel Ramírez, el titular, denunció en un medio de comunicación que se siente como un preso de confianza desde su posición, porque, según detalló, ha tenido que hacer lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley.