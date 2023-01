La segunda legislatura ordinaria, iniciada el 16 de agosto del 2022, cerró la semana pasada sin que el Congreso Nacional lograra convertir en ley una lista de iniciativas consideradas de gran importancia por la población, las cuales perimieron y deberán ser reintroducidas.



No solo vencieron su plazo de conocimiento el proyecto de ley de régimen electoral y el de fideicomiso público, propuesto por la Junta Central Electoral (JCE) y el Poder Ejecutivo, respectivamente, también figuran es ese grupo el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, depositado por la JCE; y el que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, sometido por el Poder Ejecutivo.



Los proyectos de reforma de Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19) y de fideicomiso público serían reintroducidos, para ser tratados en la legislatura extraordinaria que convocó el presidente Luis Abinader la noche del pasado jueves, a través del decreto núm. 3-23.



No obstante, el que busca reformar la Ley 112-00, de Hidrocarburos; y la Ley 33-18, de Partidos, aunque sean sometidos al Congreso otra vez en esta legislatura extraordinaria, tendrán que esperar a partir del 27 de febrero, cuando se inicia la primera legislatura ordinaria, y agotar su trámite desde el comienzo.



Cada iniciativa legislativa después de ser tomada en consideración en una sesión del Pleno cuenta con dos legislaturas ordinarias para ser conocida y convertida en ley. Si el Congreso no convierte el pliego legislativo en ley en este tiempo, deberá ser reintroducido e iniciar su procedimiento una vez más.



Código Penal y el de Agua



Junto a las citadas piezas, perimió y deberá ser reintroducido a la Cámara Baja (no así en el Senado) el proyecto de reforma al Código Penal, propuesto por el diputado perremeísta Elías Báez.



La iniciativa, que tiene dos décadas en el órgano bicameral, está considerada como la más importante del cuatrienio, no obstante, está sujeta a continuar en “sueño legislativo”, a pesar de que su informe favorable estuvo listo desde la legislatura anterior sin poder ser rendido al hemiciclo.



La falta de voluntad política de los legisladores ha sido la causa de que el país no tenga aprobada la normativa de ley.



También, el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana es una de las legislaciones que más años lleva estancada en el Congreso Nacional y que es reintroducida de forma recurrente, sin lograr el acogimiento de los legisladores; tiene más de 25 años en espera de sanción.

El que regula la DNI perimió; fue reintroducido

Además de las piezas ya vistas, venció su plazo de ciclo de conocimiento en las cámaras legislativas el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), propuesto por el senador Milcíades Franjul; y el proyecto de ley del Código Electoral, cuyos proponentes son los diputados Miguel Alberto Bogaert Marra y Miguel Ángel de los Santos. El proyecto que regula la DNI fue reintroducido por Franjul el pasado martes.