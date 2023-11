JetBlue lanza nuevos vuelos sin escalas de Orlando a RD

La aerolínea estadounidense JetBlue lanzó dos nuevas rutas sin escalas desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hacia los Aeropuertos Internacionales de Punta Cana y el del Cibao en Santiago.

JetBlue es la aerolínea más grande del país y desde principio de este mes están ofreciendo vuelos sin escalas de Orlando a Punta Cana y Santiago en horarios de la mañana y la tarde, no obstante, la empresa aérea hace la salvedad que estos pueden variar

Horario diario entre Orlando (MCO) y Punta Cana (PUJ)

MCO – PUJ Vuelo #1077

PUJ – MCO Vuelo #1078

8:44 a.m. – 12:15 p.m.

1:15 p.m. – 3:16 p.m.

Horario diario entre Orlando (MCO) y Santiago (STI)

MCO – STI Vuelo #1265

STI – MCO Vuelo #1266

8:00 a.m. – 10:15 a.m.

11:15 a.m. – 1:56 p.m.

La aerolínea hace un llamado a sus clientes que reserven directamente a través de jetblue.com para que puedan recibir las mejores y más bajas tarifas y así disfrutar de beneficios adicionales.

Añade que entre los beneficios que incluye el hacer la reservación a través de su página web es acceso a todas las opciones de tarifas de JetBlue, así como promociones y ofertas no disponibles en otras plataformas; la opción de recibir puntos dobles de TrueBlue y participar en Points Pooling; reservación de asientos y ascenso a asientos Even More Space; servicio al cliente 24/7 y más.

Se recuerda que, JetBlue actualmente la sexta aerolínea más grande de los Estados Unidos y es conocida por tener el mayor espacio para las piernas en clase económica, televisión en vivo y entretenimiento en cada asiento, acceso gratuito y rápido a Internet de banda ancha conocido como Fly-Fi en JetBlue, meriendas y refrescos de cortesía y un excelente servicio al cliente.