Santiago. El presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Ricardo Fondeur, dijo confiar en que durante las elecciones de este año aumente la cantidad porcentual de votantes con respecto a años anteriores.



“De acuerdo con el monitoreo del Plan Estratégico de Santiago, en el año 2000 votaron 69.8% de la población, en el 2004 el 67.6%, para el 2008 un 66.3%, en 2012 fue un 64.1%, para el 2016 un 69.6%, mientras que en 2020 hubo una reducción del 14.3% llegando a ejercer tan solo el 55.3%. Este 2024 debemos recuperar la voluntad en el deber ciudadano y cumplir el compromiso constitucional”, puntualizó. Fondeur habló durante la presentación del proceso manual y técnico de las Elecciones Ordinarias Generales Municipales a desarrollarse el próximo domingo 18 de febrero.



Presidente de la JCE



En el acto, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, invitó a la ciudadanía a no llevarse de las noticias falsas y creer solamente en los datos oficiales.



“La JCE es la única fuente oficial de las informaciones del proceso electoral y de sus resultados. Antes de difundir una información dudosa, confírmela en nuestra página oficial. La desinformación es el peor daño”, manifestó.



De igual forma, hizo un llamado a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a mantener una convivencia armónica entre sí. “Esperamos que el día de las elecciones la prudencia cívica sea el mensaje enviado a cada uno de sus militantes y seguidores para que siga fortaleciéndose República Dominicana como el referente democrático de toda la región”, destacó Jáquez Liranzo.



El presidente de la JCE recordó que las encuestas o sondeos ya no son admitidos debido a que el plazo venció el pasado sábado 10 de febrero, asimismo existe la veda electoral, medida que consiste en que no se podrán publicar campañas por parte de los candidatos y partidos y que los medios de comunicación tampoco deben publicar anuncios propagandísticos de los candidatos.



En tanto que el presidente del organismo en la ciudad de Santiago, Haime Thomás Frías, resaltó la transparencia del proceso.



“Este pleno han sido los mejores gerentes que ha tenido esta institución por muchos años. Estamos comprometidos con desarrollar un proceso diáfano, transparente y participativo posibilitando que el elector se exprese y conozca los resultados”, señaló.



La presentación del equipo de escaneo, digitalización, impresión y transmisión (EDET) estuvo a cargo del director de informática, Johnny Rivera, quien explicó lo que tiene que ver con la maleta o la valija tecnológica, que contiene la laptop multifuncional, que imprime directamente, tiene el modem, el UPS o el inversor y el cableado.

Montaje de las elecciones

Para las elecciones del domingo, donde 8,105,151 de dominicanos están hábiles para elegir a sus autoridades por los venideros cuatro años, habrá más de 19 mil candidatos a alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales, de los cuales 8,134 son mujeres y 10,880 hombres. Los comicios tendrán un despliegue de personal de aproximadamente 85 mil personas en los 16,851 colegios electorales. Existen 798 formatos distintos de boletas.