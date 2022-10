Santo Domingo.- El expresidente Leonel Férnandez, realizó un llamado al gobierno para que “le preste atención a eso que está ocurriendo en la República Dominicana”, refiriéndose a los robos, la aparición de bandas criminales y asaltos a bancos en el país.

Fernández, quien en un discurso en el polideportivo de Monte Plata había lanzado duras críticas a las promesas incumplidas de las autoridades actuales, se mostró altamente preocupado por la situación de violencia que se le está saliendo de las manos al gobierno. «Lo que ha pasado esta semana en la República Dominicana conlleva una profunda reflexión de hacia dónde vamos como país», manifestó.

Explicó que la pasada semana en el país, «hubo asaltos, hubo asesinatos en la capital, en el Ensanche La Fe, lo hubo en La Vega, lo hubo en Moca, lo hubo en varias localidades del país. Ahora una nueva modalidad de criminalidad que está ocurriendo, que no conocíamos en la República Dominicana, que son los desaparecidos, gente que desaparece y que la policía no da con ellos, el número de desaparecidos va incrementando», detalló Fernández.

Hizo un llamado a que el gobierno «le preste atención a eso que está ocurriendo en la República Dominicana. Ya no solamente son robos, ya no solamente son asaltos, que están ocurriendo a la luz del día, se aparecen bandas criminales, asaltan bancos, asaltan estaciones de gasolina, y no hay manera de que la policía de al traste con ellos», precisó.