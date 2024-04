El candidato presidencial y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, manifestó ayer que la promesa de cambio de esta gestión de gobierno fracasó, debido a los grandes males que afectan a la nación y que golpean duramente al pueblo.



Entre los males, según destacó Vargas Maldonado, figura el alto costo de la vida, la criminalidad, el endeudamiento y retroceso en la salud y educación.



“La promesa de cambio de este gobierno fracasó. Y lo vemos en los grandes males que afectan a la nación dominicana hoy en día y que golpean duramente al pueblo dominicano; un alto costo de la vida, una alta criminalidad y delincuencia, un alto endeudamiento sin ningún tipo de explicación ni resultados. Todos los sectores han retrocedido, los servicios públicos totalmente deteriorados. Los sectores importantes que son la salud y educación deteriorados”, dijo Miguel Vargas Maldonado.



Tildó además de mala e incoherente la aplicación de la política exterior por parte del Gobierno, destacando a Haití, quien según su parecer ha lesionado a los dominicanos, resaltando a los comerciantes. Asimismo, añadió que el Gobierno no ha logrado frenar la inmigración.



“Compra de votos”



Vargas también criticó el supuesto uso de los recursos del Estado por parte del gobierno en favor de los candidatos del oficialismo, la compra de candidatos de la oposición y el otorgamiento de pensiones indiscriminadas para ganar adeptos.



“Vemos también un dispendioso gasto corriente, la más baja inversión pública de la historia. El año pasado obtuvimos el año de menor crecimiento económico de los últimos 20 años, con un 2.4 %. Y así también un otorgamiento de pensiones privilegiadas, sin ningún tipo de criterio institucional, solamente para ganar voluntades en favor de la reelección”, dijo el candidato a la presidencia, quien además denunció que el Gobierno ha impuesto “un uso abusivo de recursos públicos a favor de los candidatos del oficialismo”. En tal sentido, criticó que eso se puede ver en la supuesta compra de dirigentes y candidatos de todos los partidos de oposición.



El también exministro de Relaciones Exteriores expresó que al parecer se está creando el escenario para la formación de un partido único con la supuesta compra de candidatos de la oposición de parte del gobierno y criticó que la JCE no se haya pronunciado sobre el particular.



Sus propuestas



Miguel Vargas Maldonado, que participó en el programa Despierta con CDN, apuntó que le ofrece al país su experiencia acumulada en el sector público y privado, para implementar planes y proyectos que contribuyan al bienestar del país. “Nosotros hemos propuesto una gestión de gobierno distinta, una gestión de gobierno que prometa menos y haga más, que tenga como prioridades las verdaderas necesidades de la gente”, señaló. “Soy ingeniero civil de profesión, empresario y desarrollador y tengo experiencia, tanto en el sector público como privado. Esta experiencia me ha permitido participar en generar desarrollo y generar miles de empleos en ambos sectores. Y esa experiencia junto a mi capacidad es que le ofrezco al país”, agregó.



Si llegara al gobierno, puntualizó Vargas Maldonado, implementaría planes, programas y proyectos que beneficien a las grandes mayorías y lleguen a todos los rincones del país.

“Reto de la oposición es llevar a la gente a votar”

De acuerdo con el candidato, el reto de la oposición de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo es llevar a la gente a votar a fin de evitar lo sucedido en los pasados comicios municipales. “Sabemos que el reto para la oposición en este momento es llevar la gente a votar el 19 de mayo, que acuda a votar. Los dominicanos y dominicanas deben ejercer su derecho al voto porque estamos ante una situación muy crítica para el país”, sostuvo.