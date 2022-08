Email it

“No queremos más basura”, fue el clamor este jueves de decenas de moradores del barrio capitalino Villas Agrícolas, quienes pidieron a las autoridades municipales y ambientales el cierre de la estación de transferencia de desperdicio situada en ese sector.



Con pancartas en manos y consignas reclamaron de forma pacífica en las afueras de esa estación, al tiempo que denunciaron que la insalubridad se salió de control en ese lugar.



“Siempre hay un enjambre de moscas, uno para con todas las puertas y ventanas cerradas… Yo tengo una galería y no la disfruto porque no puedo salir del mal olor, nos estamos enfermando todos, sin importar la edad desde los niños hasta los ancianos”, expresó Viviana Duarte, una lugareña.



Duarte explicó que desde hace varios días, hay decenas de camiones cargados de basuras debido a que agotó su capacidad.



“Los moradores no tenemos descanso a ninguna hora, los insectos no nos dejan en paz y no nos vamos a torcer, estamos en plan de lucha”, argumentó la dama.



De su lado, el coordinador de la Asociación de Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental por el Reciclaje (Afunsarec) junto a miembros de otras entidades, denunciaron que se sobrepasó la capacidad de recepción de la basura.

Santos dijo que la naturaleza de ese lugar era para recibir los desechos llevados por esas instituciones quienes recogen la basura en la ciudad.



“Esta estación se construyó con la intención de darle soluciones y poder ser usada para las fundaciones, hoy día aquí está vertiendo todo el mundo. En última instancia nos quieren hacer responsable a las fundaciones de una crisis de salud que no es nuestra”, refirió.



Asimismo, comentó que desde hace 15 años no tenían una crisis de ese tipo en ese espacio.



“Esta estación de una manera u otra ha colapsado. Nosotros queremos ser parte de la solución, pero las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional no nos han tomado en cuenta para tomar decisiones en esta parte”, enfatizó.