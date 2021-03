"No tenía otra alternativa" dice Danilo Medina tras asumir presidencia del PLD

Santo Domingo.- "En mis evaluaciones he llegado a la conclusión de que no tengo otra alternativa que no sea asumir la responsabilidad que la historia ha puesto en mis manos", afirmó Danilo Medina, tras ser elegido como presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El expresidente de la República afirmó que pensaba disminuir la actividad política cuando saliera del poder, pero que no contó que con que el partido morado perdería las elecciones presidenciales, celebradas del año pasado.

"Si el compañero Gonzalo Castillo hubiese sido el presidente de la República yo no estaría en este puesto agradeciendo la elección como presidente del partido pero sé que el partido necesita del concurso de todos nosotros por lo menos en estos próximos cuatro años", expresó.

Afirmó que los miembros del PLD pueden contar con su apoyo para fortalecer el partido y "que podamos conducirlo a próximas victorias electorales".

"El PLD transformó en su ejercicio de poder la República Dominicana para bien y yo se que mucha gente espera el retorno del PLD para retomar la obra que iniciamos en 1996", concluyó.

Medina fue sugerido por el hasta ahora presidente interino, Temístocles Montás, para ocupar la Presidencia y, levantado las manos, los 1035 miembros del Comité Central presentes en la plenaria, la acogieron.

Sobre Montás, Medina dijo que hizo una labor "impecable" dirigiendo la organización política en "un momento de división".

Afirmó que Montás se entregó al partido e hizo sacrificios.