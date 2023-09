La vicepresidenta Raquel Peña llamó a las universidades de América Latina a hacer alianzas y a trabajar juntas para elevar la calidad de la educación superior a través de una educación global y regional.



La vicepresidenta resaltó que, desde el inicio de la administración del presidente Luis Abinader, se ha puesto en marcha una serie de ambiciosas reformas, centradas en mejorar la calidad educativa y el fomento de la investigación en nuestros campus universitarios.



En este contexto, Peña refirió que la República Dominicana está comprometida con los ideales de formar ciudadanos conscientes y empáticos, equipados con las herramientas necesarias para enfrentar desafíos que van desde el cambio climático hasta la justicia social, y desde la igualdad económica hasta la salud global.



Al encabezar la cumbre QS Higher Ed Summit Américas 2023, presentada bajo el lema “Enfocados regionalmente, con mentalidad global: Colaborando para elevar la educación superior en las américas” y que tiene por primera vez a la República Dominicana como país anfitrión, Peña afirmó que la educación es un elemento catalizador con el poder de transformar individuos, comunidades, y naciones enteras.



Peña manifestó que la cumbre QS Higher Ed Summit Américas 2023 reúne a las mentes más brillantes del sector educativo de las Américas en un lugar donde la tradición se encuentra con la modernidad y el futuro de la educación superior está a punto de ser redefinido.



“Estamos trabajando para concebir un nuevo panorama para la educación superior en las Américas. Un horizonte donde cada estudiante tenga un acceso igualitario a una educación de calidad, independientemente de su origen o circunstancias”, agregó la vicemandataria.



Asimismo, dijo que la innovación debe ser el norte en este mundo cada vez más globalizado y digitalizado. “Es nuestro deber asegurar que nuestras instituciones educativas no solo se mantengan al ritmo de los avances tecnológicos, sino que se conviertan en líderes y pioneros, estableciendo normas y forjando nuevos caminos para las generaciones futuras”.



Peña agradeció a los organizadores de QS World University Rankings por reconocer el potencial de la República Dominicana como un hub de innovación y conocimiento en la región.



Valoró la implicación y el trabajo de los educadores y estudiantes por su compromiso con la educación superior.



Durante el encuentro, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, destacó que esta cumbre es una gran oportunidad para evidenciar los resultados de la realidad de la educación superior de la República Dominicana.



Sostuvo que es momento de aprovechar y crear alianzas académicas para formalizar acuerdos académicos y proyectos de investigación en tema de interés nacional.



Mientras que el rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), José Alejandro Aybar, manifestó que en la República Dominicana no existe un impacto real de los rankings de las universidades, por lo que las informaciones no eran del todo acertadas.