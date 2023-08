Email it

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció ayer que debido a que los partidos políticos están en proceso de elección de sus candidatos con miras a los comicios del 2024, el órgano parlamentario sesionará una vez a la semana en todo el mes de septiembre, salvo alguna convocatoria excepcional.



Asimismo, sugirió cambiar para los días martes las reuniones de comisiones de los lunes.



“Este es un mes que todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los partidos están en el proceso de selección de sus candidatos entre este mes y el mes de octubre, y los diputados no estamos ajenos a eso”, manifestó el titular de la Cámara al dar el anuncio.



Los martes y miércoles son los días que esa ala congresual suele sesionar, además de algunos jueves, que son los tres días reglamentarios de sesiones ordinarias. No obstante, ante la precampaña electoral los diputados se reunirán en el hemiciclo los miércoles 6, 13, 20 y 27 del mes que inicia mañana jueves, “salvo que surjan algunas condiciones que hayan modificado el calendario de reuniones”.



“Los miércoles a partir de las 11:00 de la mañana estaremos aquí para que los señores diputados puedan hacer su programación”, precisó Pacheco al hablar en medio de la sesión.



Frente a esto, reconoció que habrá “una baja” en los trabajos y en el rendimiento legislativo, sin embargo, subrayó que esa baja se compensa con el resultado obtenido en la pasada legislatura ordinaria y extraordinaria.



Dijo que por suerte: “Hemos tenido un rendimiento tan importante que en esta merma que vamos a tener en este mes, de los trabajos, no se va a reflejar en los números finales, porque hemos avanzado bastante en la primera parte del año legislativo que comenzó con la primera legislatura, que a su vez fue ampliada y terminó el pasado 15 de agosto, y entonces, en esta segunda legislatura tenemos que completar el año legislativo. Hemos avanzado muy bien”.



En ese sentido, adelantó que después de las consultas con el Pleno y la comisión coordinadora (compuesta por el bufete directivo de la Cámara Baja y los voceros de las diferentes bancadas), a finales de septiembre anunciará el proceso que sigue.



Aunque el diputado destacó el avance de los trabajos legislativos en la legislatura extraordinaria (del 27 de julio hasta el 15 de agosto del 2023), cabe señalar que en ese periodo el Congreso tuvo un pobre resultado de sus labores. A esto se agrega que los legisladores sesionaron una vez a la semana.



En esos 20 días el órgano bicameral sólo convirtió en ley el proyecto de amnistía fiscal, presentado por el Poder Ejecutivo.



Comisiones de los lunes



Tras enfatizar sobre el nuevo calendario de reuniones de las comisiones de los lunes, el presidente de la Cámara de Diputados explicó que recibió la sugerencia de una gran cantidad de diputados.



Los lunes se reúnen las comisiones permanentes de Derechos Humanos, presidida por Juan Dionicio Rodríguez Restituyo; Hacienda, presidida por José Francisco (Bertico) Santana Suriel; Juventud, presidente Carlos Alberto Amarante; Medios de Comunicación, titular Elpidio Báez; y Contratos, dirigida por Tobías Crespo.



También se congregan ese día la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presidida por Juan Agustín Medina; y de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, liderada por Julio Alberto Brito.

Se comenzó a sentir desde ayer mismo

La “merma” a la que hizo referencia Alfredo Pacheco ya se comenzó a sentir, porque en la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados sólo aprobó una pieza, y en primera lectura. Otras iniciativas fueron tomadas en consideración y remitidas a estudio a sus respectivas comisiones. La pieza aprobada fue el proyecto de ley que eleva a categoría de municipio el distrito municipal de Tireo, municipio de Constanza, provincia La Vega. La iniciativa es del diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien dijo que Tireo tiene muchos años buscando ser elevado de categoría, en busca de obtener la capacidad jurídica para proteger sus territorios y mantener su vocación agrícola, los cuales están siendo invadidos por la construcción de viviendas. De igual modo, sostuvo que es una comunidad de hombres y mujeres trabajadoras que buscan el desarrollo económico. La Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Cámara Baja apoderada para el estudio de la iniciativa emitió un informe favorable, luego de analizar el contenido del proyecto y validar que este distrito municipal reúne las condiciones para ser elevado de categoría, por contar con un progreso significativo en cuanto a productividad e índices de desarrollo humano.