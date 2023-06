Email it

Los senadores y diputados que integran el Congreso Nacional tienen posiciones políticas y lineamientos partidarios que repercutirían en las tomas de sus decisiones.



Esto a pesar de que la Constitución precisa que el Poder Legislativo “se ejerce en nombre del pueblo” en el órgano bicameral y que como todo Poder del Estado es “independiente”.



Un ejemplo de ello es que en la reunión del pasado sábado que realizó la comisión especial compuesta por 17 diputados designada para investigar el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas (CC), dos legisladores de los 11 presentes se abstuvieron de votar.



Entre otras razones, la no votación fue porque tenían que hacer “algunas consultas copartidarias” para luego tomar posición en el Pleno.



Se trata de Plutarco Pérez y José Horacio Rodríguez, pertenecientes a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Opción Democrática (OD), respectivamente.



Rogelio Alfonso Genao Lanza, presidente de la comitiva, explicó a elCaribe que esos congresistas “aclararon que su voto es de abstención y que no implicaba una posición u otra con respecto a la decisión tomada, que tenían que hacer otras consultas, ‘copartidarias’, para luego en el pleno tomar su posición”.



Además, el reformista dijo ayer a varios periodistas que “algunos miembros y partidos políticos han tomado una posición que entendemos que es política”.



Ausentes y votos a favor



Los diputados que se excusaron en el encuentro pasado pertenecen a partidos de oposición. Estos son los peledeístas Gustavo Sánchez, Magda Rodríguez y Víctor Suárez; por Fuerza del Pueblo (FP) Rubén Maldonado; del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Saury Mota; y del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin.



En tanto, los que votaron a favor del informe son perremeístas y aliados. Por el PRM sufragaron Pedro Tineo, Rosendy Polanco, Plutarco Pérez, Ramón Bueno, Tunty Rutinel Domínguez, Jesús Sánchez, Santiago Vilorio y Amado Díaz; del PRSC, Rogelio A. Genao Lanza; y de Dominicanos por el Cambio (DxC), Braulio Espinal. Mientras, José Horacio Rodríguez y Plutarco Perez asistieron, pero no votaron.