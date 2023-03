La procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, negó que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, intervenga en los asuntos del Ministerio Público como afirmó el jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García.

Mediante una carta dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, la Procuradora afirmó que las declaraciones del dirigente peledeísta constituyen un agravio colateral a su persona.

En dicha misiva, Germán Brito precisa: “hago constar que la última vez que sostuve un encuentro con usted en el despacho de esta Procuraduría General, fue el miércoles 16 de noviembre del año 2022, acompañados ambos de nuestros equipos de trabajo”.

Aseguró que la finalidad de dicha reunión consistió en la presentación del proyecto del Ministerio de Justicia, en relación al cual ya se hicieron las observaciones correspondientes.

“En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Javier García, constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de Procuradora General de la República; no las respondo ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte”, externó Germán Brito.

Declaraciones de Francisco Javier García

La semana pasada, Francisco Javier García habría dicho que Antoliano Peralta funge como enlace entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.

El ex ministro de turismo, y miembro del Comité Político del PLD, aseguró el pasado jueves que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, “no sale de la Procuraduría”.

“Ahora si él tiene dos o tres mellizos, él no ha ido a la Procuraduría. Si tienen un vehículo igual que el del él, no ha ido a la Procuraduría. Si tienen choferes pagados por el Estado y seguridad entonces él no ha ido, entonces yo me retracto si es así”, dijo el jefe de campaña del partido opositor.