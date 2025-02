El ministro de Energía y Minas dijo que el proceso de exploración podrá determinar los recursos este 2025

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ofreció detalles ayer sobre los avances del país en la exploración de tierras raras, un recurso estratégico para el desarrollo tecnológico y económico global.



Explicó que el proceso de exploración podrá determinar los recursos este año y la primera declaración de reservas hacia 2026, a través de estudios de mineralogía, así como sondeos y la colocación de calicatas para determinar la profundidad y cantidad de los recursos. El proceso de exploración es continuo y se ejecuta durante toda la vida del proyecto.



Manifestó que las tierras raras, derivadas de la bauxita, en el caso dominicano, presentes en territorio de la región Sur, son elementos de gran relevancia a nivel mundial, utilizados en una amplia variedad de dispositivos tecnológicos, incluidos equipos médicos y teléfonos celulares.



Santos indicó que, luego de realizados los estudios de mineralogía y de prefactibilidad, se podrá determinar la cantidad de reservas hacia 2026.



El ministro dijo que el país podría estar ante una potencial cifra de reservas, pero que no es lo mismo hablar de reservas brutas a reservas netas, al indicar que existe una clara diferencia en las netas, que es de donde salen los elementos minerales de las tierras raras.



Sin embargo, advirtió que aún queda por completar el análisis para determinar con mayor exactitud la magnitud de los recursos disponibles y que el siguiente paso será la determinación de reservas, un proceso que permitirá conocer la cantidad real de tierras raras desde el punto de vista económico.



El funcionario anticipó que esa etapa avanzará significativamente entre el primer y segundo trimestre de 2026, lo que permitirá actualizar la cantidad de recursos y generar la primera declaración de reservas de acuerdo con los estándares internacionales y la mineralogía.



Resaltó el respaldo brindado por el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, al impulso de esta política minera en la República Dominicana“.



El gobierno norteamericano dio un espaldarazo a la política dominicana de impulsar la eventual explotación de tierras raras en el país”, expresó Santos., quien subrayó que la minería, especialmente la de tierras raras, juega un papel fundamental en la vida cotidiana, aunque no siempre se reconoce su presencia. “Sin la minería no habría desarrollo en la vida cotidiana de hoy”, afirmó.



Sostuvo que, bajo la dirección del presidente de la República, el gobierno dominicano ha logrado avanzar a un ritmo acelerado en esos procesos, que usualmente toman entre seis y ocho años; pero en el 2024 se ha logrado llegar a la etapa de exploración avanzada con los sondeos y calicatas y tenemos como reto continuar con esta velocidad de avance para hacer un estudio de factibilidad a la mayor brevedad posible.



Isaa Conde cuestionó estimaciones



La explicación de Joel Santos es luego que el exministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde advirtió el pasado viernes sobre la falta de estudios concluyentes que confirmen la existencia de 100 millones de toneladas de tierras raras en la República Dominicana.



Ambos hablaron en el marco de que el presidente Luis Abinader anunciara que en el país hay 100 millones de toneladas de tierras raras. El potencial minero contiene 17 elementos químicos que se utilizan para fabricar productos tecnológicos y armamentos.



Isa Conde enfatizó que, hasta la fecha, la investigación en torno a las tierras raras no ha avanzado lo suficiente como para cuantificar con certeza su potencial, y advirtió que la cifra de 100 millones de toneladas es prematura y podría generar expectativas infundadas.



Recordó que durante su gestión se iniciaron exploraciones preliminares con apoyo de organizaciones no gubernamentales y una universidad holandesa, las cuales indicaron la posible presencia de tierras raras en Pedernales, pero sin determinar su viabilidad comercial.



“Si se distribuyera uniformemente sobre Santo Domingo, la ciudad quedaría cubierta con una capa de más de 60 cm de tierra. Si se vertiera en el Estadio Quisqueya, se formaría una montaña de más de 6 km de altura, el doble del Pico Duarte”, ejemplificó.



El exministro también cuestionó cómo es posible que República Dominicana supuestamente posea una cantidad tan significativa de tierras raras, cuando China, líder mundial en este sector, cuenta con reservas estimadas en 44 millones de toneladas métricas, representando el 37% de las reservas globales. Además, señaló que el gigante asiático no solo domina la producción, sino también el refinamiento de estos minerales, controlando cerca del 80% del mercado mundial.



Tres niveles de expresión de reservas frente a los 100 MM de toneladas



Frente a los 100 millones de toneladas de tierras raras que anunció de manera preliminar el presidente Abinader, el ingeniero químico Ramón Alburquerque ponderó que cuando no se tiene toda la información del potencial minero, es legítimo decir una cantidad como dijo el mandatario, ya que hay tres niveles de expresión de reservas, que son las inferidas, probables y probadas.



La cifra emitida por el presidente, según apuntó, deben ser reservas inferidas, que con el tiempo se va a comprobar el dato real. Resaltó que el potencial minero puede ser incluso más de 100 toneladas como también de menos.



“Cuando usted habla de un yacimiento, de una cantidad de tonelajes de reservas, usted lo mismo puede referirse a las inferidas, que luego tendrán que ser sometidas a profundas investigaciones, sondeos, perforaciones y evaluaciones, hasta determinar definitivamente el volumen real existente. Porque inferido implica que se conoce de la existencia de la mina, pero que no se tiene toda la información, y es legítimo decir un tonelaje, aunque sean inferidas”, subrayó.



Detalló que las reservas probables, son con un mayor nivel de datos y cuando continúan las exploraciones; mientras las reservas positivas o probadas son las definitivas, como las de China.



Alburquerque no descarta tierras raras en otras provincias



El exministro de Economía cree que además de Bahoruco, podría haber tierras raras en otras provincias del país, como ocurre con el oro, el cual se encuentra no solo en Cotuí, sino también en San Juan.



“Yo tengo esa sospecha, y así mismo pudiera haber tierras raras en otros lugares del mundo”, adujo.



Impacto relación entre China y RD



Sobre el impacto político que tendría la exploración y explotación de las tierras raras por parte de Estados Unidos en la relación de China y República Dominicana, Ramón Alburquerque cree que no habrá ningún problema.



Señaló que el mayor mercado de las tierras raras lo tiene China y Estados Unidos. Amplió que el gobierno dominicano acudió a los Estados Unidos para estos tipos de exploraciones mineras, como también podía acudir a China.



Preocupaciones plan de exploración



El exministro de Energía y Minas Pelegrín Castillo solicitará al gobierno dominicano los informes de la iniciativa de transparencia de la industria extractiva del yacimiento.

Destaca los desafíos con el potencial minero

El abogado y comunicador Federico Jovine indicó que el desafío actual con las tierras raras en el país no es saber su cantidad exacta ni la existencia de la combinación de sus 17 elementos, sino determinar el nivel comercial de explotación, o su dificultad de acceso.



Los retos es saber cuáles serían los métodos que se van a utilizar para su explotación y los niveles de ejecución del proceso; qué se hará, cuáles tecnologías se usarían y qué cantidad de dinero habrá que invertir, según precisó.



Jovine puso como ejemplo que no es lo mismo tener tierras raras en la reserva fiscal Ávila, que está afuera del parque Jaragua y del parque Bahoruco, que tenerla al triple dentro del parque Bahoruco, ya que eso implica un desafío ambiental y de permisología.