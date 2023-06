La disminución en la producción de agua potable, pese a las recientes lluvias, continúa afectando el suministro del líquido en localidades de Santo Domingo, donde el abastecimiento se ha tornado escaso o, en ocasiones, nulo.



Entre los principales sectores afectados por la limitación en la distribución del recurso hídrico figura Pantoja, en el municipio de Los Alcarrizos, donde sus moradores se quejaron al asegurar que tienen más de cuatro meses sin recibir el preciado líquido a través de sus tuberías.



“Hace tiempo que yo no veo una llave con agua”, manifestó a elCaribe la señora Minerva, que indicó que se ve obligada a comprar agua proveniente de pozo para llenar sus tanques y realizar sus quehaceres.

Otros residentes de este sector también dijeron pagar entre 100 y 500 pesos para abastecer sus tanques y tinacos cada semana, lo que les ha representado un gasto significativo que les hace abstenerse de adquirir otros bienes y servicios.



“Desde diciembre estoy comprando agua y hoy tengo todos los tanques vacíos. Para lavar yo tengo que buscar trescientos y uno que no trabaja, ni tiene pensión, ni remesa, tiene que sacrificarse y dejar de comer o dejar de comprarle leche al niño para poder comprar el agua”, expresó una de las residentes.



De acuerdo a una nota informativa de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la limitada distribución de agua en sectores como Pantoja, Los Girasoles, Los Alcarrizos, y Pedro Brand, se debe a que a pesar de las precipitaciones, los ríos Isa, Duey y Nizao no aumentaron sus caudales de manera considerable, por lo que los sistemas Duey, Isa-Mana y Valdesia mantienen limitada la producción del líquido.



La Caasd detalló que la producción en el acueducto de Valdesia está en los 135.82 millones de galones diarios (MGD), mientras que en Haina Manoguayabo se sitúa en 55.7 MGD; Isamana se encuentra en 8.88 MGD; Duey 7.28, La Isabela 6.73 y Barrera de Salinidad 52.27.



La producción de agua potable se mantiene sobre los 400 millones de galones diarios, según informó la Caasd



Para mitigar la escasez, la institución destacó que a través de camiones cisterna abastece de agua potable a las comunidades que enfrentan dificultad para obtener el servicio. Sin embargo, algunos residentes indicaron que no han podido ser beneficiados con el servicio.



“Ellos (los camiones cisterna) vienen y pasan pero a mí nunca me ha tocado… Yo compro agua cada quince días porque la economizo sin lavar. Yo tengo como tres semanas sin lavar porque la poca que compro no la puedo utilizar”, explicó Chary Martínez, residente en Los Alcarrizos.



Leve mejoría



En otras localidades, como el sector Enriquillo, los comunitarios expresaron que en los últimos días se ha regularizado el suministro de agua potable pero en cantidades mínimas.



“Aquí está que el agua viene un chin y se va de una vez”, dijo la señora Francisca Terrero. Afirmó que este sector, ubicado en Herrera, el agua llega a las tuberías dos veces por semana después de varios meses que no contaban con el suministro.