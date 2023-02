Email it

Distintos sectores reclaman al Congreso Nacional la urgente aprobación del proyecto de reforma al Código Penal que cursa en ese órgano por más de 20 años.



Conscientes de que será difícil conciliar sobre las tres causales que permitirían el aborto, principal disenso de cada año, las representantes de las entidades cívicas, políticas y religiosas exhortan a los senadores y diputados a sacar la ley posible por el bien del país.



Se pronunciaron al respecto José Ignacio Paliza, presidente del PRM; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus; Feliciano Lacen Custodio; Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia en Higüey; Cirse Almánzar, ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).



Paliza consideró que se debe evacuar el Código Penal sin las tres causales, porque, según juzgó, contiene una vasta cantidad de aspectos útiles para el sistema democrático del país que deben ser aplicados. Citó como ejemplo el tema del seguimiento de la criminalidad, la seguridad ciudadana y los nuevos tipos penales. “Tenemos que salir del Código”, subrayó.



“Si hay que dejar discusiones para después, pues dejemos algunas discusiones para después, pero avancemos en lo que hoy nos une”, comentó el ministro administrativo de la Presidencia a pesar de que favorece las tres causales.



Circe Almánzar, quien secunda a Paliza en su planteamiento, dijo que la República Dominicana necesita una nueva normativa penal. “El país no puede esperar más sin esa pieza legislativa”, argumentó.



De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán señaló que el país no resiste que se siga postergando la aprobación de la importante legislación, la cual contiene 37 nuevos tipos penales.



Sector religioso



Tanto el titular de Codue como el obispo de Higüey exhortaron a los congresistas sancionar la pieza que reposa en la comisión especial del Senado como está: sin las tres causales ni la palabra orientación sexual.

Está convocada para hoy a las 12:30 del mediodía

El senador Antonio Taveras (PRM), presidente de la comisión especial del Código Penal, indicó que hoy al mediodía se reunirán por segunda ocasión para tratar la pieza legislativa. Manifestó que todos los sectores son culpables de que en el país no se haya aprobado la importante pieza, razón por la que les exhortó a unirse para que se pueda aprobar un código como fue consensuado en el Senado, “donde no se le quite el derecho a nadie”.