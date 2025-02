Senador Rivera articula gestión de vertedero en La Canela

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago. – El senador Daniel Rivera al tiempo de contribuir a contener la crisis del vertedero de basura en La Canela; llamó a todos los sectores de la provincia a unirse en torno a un solo relleno sanitario intermunicipal y regional.

Agradeció la activa contribución de los directores de Distritos de La Canela, Carmen López y Hato del Yaque, Fermín Noesi, en contener efectivamente el incendio del vertedero y además de ocuparse de una gestión de gobernabilidad con todos los sectores.

Reconoció también el aporte de la Presidencia de la República a través de ECO 5, una entidad pública que desde su creación, ha demostrado una notable transformación, apoyando a los gobiernos locales bajo la dirección del presidente de la República, Luis Abinader.

Es importante resaltar que esta institución ha tenido un impacto positivo en la vida de miles de dominicanos, promoviendo la protección del medioambiente y retirando de las calles y avenidas del país miles de toneladas de desechos sólidos. Lo mismo hizo en La Canela.

El doctor Rivera también llamó a la Liga Municipal Dominicana a seguir integrándose con la donación de equipos pesados y maquinarias para que los distritos municipales y los ayuntamiento hagan su trabajo de gestión integral de residuos.

Con casi 58 mil habitantes 20, 214 en La Canela y 34,458 en Hato del Yaque que crecen anualmente al 1% de acuerdo al Censo 2022, en este año 2025 producen unas 58 toneladas diarias de residuos que deben ser tratados adecuadamente.

“Vamos a favorecer que los organismos de rigor encabezados por ECO5, CILPEN GLOBAL, ministerio de medio ambiente; los Ayuntamientos, La Liga Municipal y todos los sectores, se coloque una Estación de Transferencia de Residuos en La Canela que permita conducir con efectividad la basura hacia el relleno sanitario de Rafey”, indicó el Senador.

Sistema de Gestión Integral

Finalmente el doctor Rivera destacó que no obstante los avances, el Sistema de Gestión Integral de Aseo de República Dominicana no ha podido alinear el conjunto de mecanismos eficientes, sostenibles, especializados, con rentabilidad social y económica para un manejo de los desechos sólidos y la gestión de la limpieza municipal. República Dominicana genera un promedio 12,797 toneladas diarias de residuos cuyo destino final con escasas excepciones, no tiene la debida gestión, eficiencia, salubridad y calidad necesaria.

Apoyados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12 debe procurarse una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que se Adapta al Cambio Climático que impulsa una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación; mandato que concurre con el Plan Estratégico de Santiago (PES) como Agenda Oficial de Desarrollo al 2030, que establece la creación de RELLENOS SANITARIOS INTERMUNICIPALES que fortalezcan la gestión en los 10 municipios y 16 distritos municipales de la provincia.