Aunque hay sectores como la construcción y la agricultura en donde la mano de obra extranjera supera el 20% que estable el Código de Trabajo de la República Dominicana, en términos globales, esa población solo alcanza 8.7% según los datos de la encuesta Enhogar 2022.



Los extranjeros son el 11.5% de los trabajadores no profesionales o por cuenta propia que residen en el país y la cifra aumentan a un 12.2% cuando a trabajo doméstico se refiere.



A principios de este mes de diciembre el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió la resolución núm. 362-2022, que establece que los extranjeros no pueden ser empleados fijos de las instituciones públicas.



Sin embargo, al ver las cifras de acuerdo con Enhogar2022, solo el 0.6% de los empleados del Gobierno son extranjeros y los empleados en empresas públicas llegan al 1.3%.



En términos generales, el 63.9% de la población de 10 años y más activa económicamente es nativa, en tanto que de la población de origen extranjero el 76.9% es parte de las Personas Económicamente Activas (PEA).



No hay paridad



La encuesta refiere que el 53.5% de las personas que trabajan en el Gobierno, son mujeres y que en las empresas públicas ese porcentaje aumenta a 53.8%. De las personas que trabajan con familiares, sin cobrar, las féminas son el 50.7% y en el trabajo doméstico representan el 95.4%.



De acuerdo con esa métrica, solo en los renglones antes mencionados las mujeres son más que los hombres: en las empresas privadas, no profesional o trabajos por cuenta propia, empleadores y otros, los varones son mayoría. En sentido general, los masculinos representan el 57.6% de la población laboral.



Los datos refieren que el 65.7% de la población de 10 años de edad o más, desocupada, es decir, que no trabajó remuneradamente en la República Dominicana, es mujer: en los rangos de 10-19 son el 51.4%; de 20-29 son el 67.1%; de 30-39 años son el 73.8%; de 40-49 son 70.5 y de 50 años o más, representan el 57.8% de la población desocupada.



Teletrabajo



La modalidad de trabajo a distancia que se implementó en el país a raíz de la pandemia del Covid-19 al parecer quedó en el pasado.



Los datos de Enhogar refieren que el 1.7% de la población de 10 años y más de edad alguna vez ocupada dependiente y que habitualmente trabaja en el establecimiento de la empresa donde labora, teletrabajó en las últimas cuatro semanas.

Clasificación ocupación y desocupación

ENHOGAR-2022 define la ocupación como todas las personas a partir de 10 años que por un breve periodo de referencia de la semana antes del levantamiento de la encuesta, se dedicaron a cualquier actividad de producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o un beneficio. En tanto la desocupación abarca a las personas que no realizaron ninguna actividad económica en la semana anterior pero buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores a este estudio.