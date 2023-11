Los principales contendores a la alcaldía del Distrito Nacional para comicios de febrero están obligados a plantear soluciones al tema de inundaciones

Las fuertes lluvias que se registraron el Gran Santo Domingo, especialmente en el Distrito Nacional, el 4 de noviembre de 2022 y el 18 de noviembre de este año, que provocaron trágicas inundaciones, impactan en la agenda electoral municipal de la principal plaza política del país.



Las inundaciones sin precedentes generadas en pocas horas con saldos de 9 muertos en 2022 y más o menos 20 sólo en el Gran Santo Domingo en 2023, han volcado la temática electoral municipal hacia el drenaje pluvial y los efectos del cambio climático.



Según las autoridades, las lluvias que produjeron de esos dos fenómenos han superado todos los acumulados de lluvia en la historia del país. El 4 de noviembre de 2022 cayeron 266 milímetros de lluvia y el 18 de este mes, 431.



El urbanista y arquitecto Marcos Barinas, definió lo acontecido en el centro del poder político del país con estas palabras: “Lo que se ve formalizado es que este tipo de tragedias ocurre en la periferia de la ciudad, en las áreas informales, y ahora ocurren en la áreas formales, lo que en urbanismo llamamos la ciudad formal, sea donde estén ocurriendo ahora estas tragedias, eso es una diferencia primordial a eventos que han ocurrido en otro momento, pero no afectan al área forma”.



“Digamos que es el centro geográfico de una metrópolis de seis millones de habitantes, es así como debemos de verlo, es una tragedia no solo por las vidas que se perdieron sino desde el punto de vista de la planificación y la organización de una ciudad”, puntualizó en entrevista en Despierta con CDN.



Los principales competidores por la alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras por la alianza de oposición y Carolina Mejía, por la alianza que encabeza el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), están obligados a plantear soluciones a un tema que ha generado preocupación y que el último hecho se registró a solo tres meses de distancia de las votaciones municipales.



Hsata el momento, la oposición se ha concentrado en criticar la gestión de Mejía frente a las inundaciones que llevan un saldo de 30 muertes en solo dos años. Mientras que la alcaldesa, trata de salir ilesa en su imagen ante los acontecimientos que han estrecimecido la capital dominicana.



El diluvio ocurrido el 4 de noviembre de 2022, parece que tomó por sopresa a las autoridades, pero disturbio del pasado sábado fue informado con mucho tiempo de antelación por las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



“Los liberaremos de las odiosas inundaciones”



En el programa de gobierno que presentó Mejía para las pasadas elecciones, planteó que su trabajo sobre el drenaje pluvial se enfocaría en continuar los servicios de construcción y limpieza preventiva de los imbornales.



“Sumados a la campaña de educación ciudadana para que los ciudadanos no lancen objetos y desechos al suelo, así liberaremos a los habitantes de la capital de las odiosas inundaciones de sus calles y su consecuente interrupción del tránsito”, expone en la página 19 de su programa de gobierno resumido.



En adición a esas acciones, Mejía prometió que en la medida de las posibilidades financieras de la alcaldía del Distrito, impulsaría otras medidas. “Estaremos usando empalmes de las actuales línea de drenaje pluvial y otras que se pueden implementar para conectar con las galerías ya construidas por el Metro de Santo Domingo, la Galería de la Núñez de Cáceres y la que desemboca en el Banco Agrícola”, expone.



Contreras: “La gente se asusta cuando va a llover”



El candidato a la alcaldía de la oposición Domingo Contreras dijo que ahora la gente se asusta cuando anuncian lluvias, mientras que en otros tiempos era motivo de alegría. “Este es un tema que tiene tres vertientes, infraestructuras; lo segundo es que los imbornales están llenos de plásticos y el plástico debe ser una actividad económica y eso está contemplado en la Ley de residuos y lo tercero son las brigadas preventivas, se debe hacer un trabajo preventivo para evitar situaciones de inundaciones como las que han ocurrido”, expuso al ser cuestionado sobre el tema de las inundaciones.

Cambio climático en la agenda municipal

Los especialistas en meteorología atribuyen las fuertes lluvias y la frecuencia con la que se están registrando al impacto del cambio climático. El urbanista Barinas advirtió que el tema debe ser atendido. “El 4 de noviembre me insistieron en que fue un fenómeno eventual, puntual a un segmento de la ciudad, no es así. El cambio climático es real, lloverá más y nos corresponde planificar el futuro, sobre todo en infraestructura a largo plazo, algo que no agrada a la política local”, expuso en su cuenta de X. Dijo que los planes sobre cómo organizar la ciudad ya existen y que lo que se necesita es cumplirlos.