Vicepresidenta enfrenta a postulante al TC por afirmar que CNM designó a Henry Molina en SCJ de manera inconstitucional

Al realizarse este miércoles la quinta ronda de evaluaciones a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC), la vicepresidenta Raquel Peña, en su condición de presidenta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación de Luis Abinader, tuvo que poner frenos a uno de los postulantes por considerar que este irrespetó a los miembros del órgano durante su presentación.

El llamado de atención fue dirigido al postulante número 19 y último de la jornada de hoy, Rigoberto Antonio Rosario Guerrero, ya que este, cuando encontraba haciendo su presentación en el turno de los cinco minutos otorgados para hablar de su hoja de vida profesional y personal, mencionó escritos que, según dijo, ha elaborado en su papel de abogado. Entre ellas, mencionó una en la que afirma que, al analizar la resolución del CNM que designó a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, llegó a la “conclusión de que su designación es absolutamente inconstitucional”.

Al irse por ese camino, la vicepresidenta Raquel Peña, en su papel de presidenta del CNM en representación del presidente Luis Abinader, le puso un alto recordándole el uso que debía darle al tiempo que se le había otorgado, ya que a juicio de los consejeros se desviaba del sentido real.

“Excúseme, excúseme, un momentito. Yo creo que usted está confundiendo el espacio. El ejercicio de aquí, realmente, estos cinco minutos, como bien se lo dije al inicio, es para que usted expusiera libremente su hoja de vida, sus credenciales académicas, pero usted se está saliendo realmente para lo cual están disponibles estos primeros cinco minutos. Los otros quince minutos serán para preguntas que le haremos. Entonces, yo le pido que se enmarque dentro de lo que realmente está establecido, por favor”, le expresó la mandataria, quien luchó por terminar sus palabras por las múltiples interrupciones del postulante mientras hablaba.

Aunque Peña lo había frenado, este insistía en que esos argumentos formaban parte su hoja de vida y que no se salía del protocolo. Finalmente, procedió a hablar de su preparación profesional, pero no pasaron treinta segundo cuando la vicepresidenta lo interrumpió nuevamente para decirle que habían acabado sus cinco minutos de presentación, diciéndole que se procedería a la fase de preguntas, pero que no iban a aceptar falta de respeto. Luego de ello, ninguno de los miembros del CNM le quiso entrevistar.