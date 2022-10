Vinicio Castillo: EEUU solo intervendrá Haití si RD cierra la frontera

Santo Domingo – El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, sugirió al presidente Luis Abinader que disponga el cierre de la frontera con Haití y clausure la entrega de visa a los nacionales haitianos que pretenden viajar a República Dominicana, para que Estados Unidos se vea en la obligación de enviar marines norteamericanos que intervengan la vecina nación.

Castillo Semán propuso que sólo se mantengan abiertos los mercados fronterizos, con el fin de suministrar alimentos ante la situación de crisis política, social, humana y económica que vive Haití.

“Mientras eso no sea un problema para la Florida, mientras eso no sea un dolor de cabeza para Estados Unidos, entonces esa nación no va a enviar marines a Haití”, manifestó Castillo Semán, durante su participación en el programa Despierta con CDN, que conducen los periodistas Nelson Rodríguez, Julissa Céspedes, Héctor Marte y Katherine Hernández, de lunes a viernes por el canal 37, de 6:00 AM a 9:00 AM.

Asimismo, consideró que la comunidad internacional no intervendrá en la crisis haitiana mientras República Dominicana continúe ofreciéndoles los servicios de salud y educación de forma gratuita.

Invasión masiva de haitianos al país

Por otra parte, el dirigente político advirtió que si la comunidad internacional permanece sin intervenir, en menos de un mes podría producirse una invasión masiva de haitianos hacia la República Dominicana, como nunca antes se ha vivido.

“No será la migración normal del que paga un peaje para cruzar, sino cientos de miles de seres humanos que no van a tener cómo vivir en su tierra y su único camino será venir en masa para la RD. A eso es que estamos expuestos, en cualquier mañana podemos ver que llegan de 20 y 30 mil, como hacen en las caravanas de Centroamérica que van a Estados Unidos”, alertó, al tiempo de asegurar que ese proceso está dirigido por una inteligencia superior que opera desde fuera de Haití.

En este sentido, consideró que existe un plan de trasladar la población haitiana hacia la República Dominicana, “porque ellos no se van a tirar al mar”.

Pide destituir a director de Migración

El también abogado sugirió al presidente Luis Abinader que destituya al director de Migración, Venancio Alcántara, ya que, a su juicio, no es el hombre para el momento que está viviendo el país, pese a que es un legendario dirigente del PRM.

“Señores, en medio de esta situación estaba don Venancio limpiando la Playa de Güibia el sábado, mientras se tomaba fotos con la prensa. Eso es hasta una burla al país en un momento como el que está viviendo la nación”, expresó Castillo Semán, al señalar que es momento de que Abinader pase de las palabras a los hechos, para que la comunidad internacional “nos tome en serio”.

“El presidente Abinader con un discurso muy fuerte en la OEA, pero en los hechos siguen los peajes entrando los haitianos como les da las ganas por la frontera, sobornando los militares, Migración cero repatriación, hospitales y escuelas llenas”, apuntó.

Regular a los que entran y salen a los mercados

En relación a la decisión abortada de entregar carnet fronterizo para identificar a los nacionales haitianos que entran a la República Dominicana y salen con relativa frecuencia, Castillo Semán sostuvo que ese hecho en medio de la situación que vive el país fomenta la corrupción en la frontera.

Por tanto, sugirió que ese carnet se entregue únicamente a los nacionales haitianos que entran y salen a los mercados, localizados en perímetros vigilados.

Crimen de hacendado pudiera estar asociado a bandas haitianas

Por otra parte, el también abogado se refirió al caso del hacendado dominicano y dos de sus empleados que fueron asesinados por un nacional haitiano en la ciudad de Puerto Plata, advirtiendo que ese hecho no se puede menospreciar, por lo que llamó a los organismos del Estado a profundizar las investigaciones.

Castillo Semán refirió que el triple asesinato ocurrió justamente el día que en el país se realizaba una marcha patriótica y el eje principal del ataque es un tío del ex secretario de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez. “Según mis informaciones no le robaron, los informes que tenemos indican que los decapitaron, una cosa atroz”, añadió.

En ese sentido, consideró que se debe determinar si se trata de un hecho aislado o se realizó con otras connotaciones, al señalar que no se puede descartar cualquier posibilidad de conexión entre bandas criminales haitianas que hayan decidido atacar a la República Dominicana a través de este tipo de acto.

“No digo que sea eso, pero es una hipótesis que no se puede descartar por las condiciones excepcionales que presenta. Y no creo que lo haya hecho una sola persona, tuvieron que participar otras personas”, observó.

Carrera política de Abinader depende de tema haitiano

Al preguntársele sus expectativas sobre la reunión que sostendrá la Organización de Estados Americanos en Lima, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista dijo creer que el tema principal a tratar por la República Dominicana en ese escenario será la crisis de Haití, a los fines de lograr que la comunidad internacional intervenga.

Advirtió que si el presidente Luis Abinader no actúa sobre el tema haitiano lo antes posible de la manera que el pueblo espera, “que se olvide de la reelección, porque este país necesita ver al Gobierno actuando con firmeza”. Incluso, aseguró que existe una mafia militar que trafica ilegales haitianos a la que el jefe de Estado debe combatir.

Por consiguiente, instó al mandatario a no dejarse presionar por los organismos internacionales, o de lo contrario, dijo, su carrera política podría llegar a un final.