El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, conversó sobre su recién presentado programa de Transformación Agropecuaria y planteó la urgente necesidad de que el país sea mejor gerenciado.

Al participar en el programa Polítikal, que se transmite por Alofoke Media Group, Martínez señaló como uno de los ejes de su futuro Gobierno, el apoyo a productores maltratados por importaciones y abandono.

El candidato presidencial tocó las principales acciones que tomará desde la Presidencia de la República en el sector agropecuario, basadas en ocho puntos fundamentales.



Respecto a la Seguridad Ciudadana en República Dominicana, Abel Martínez lamentó que los ciudadanos salgan con miedo a las calles y señaló que se hace impostergable el combate a la delincuencia.

«El combate a la delincuencia debe ir de la mano con el combate social; la falta de oportunidades obliga los jóvenes y padres de familia a arriesgar sus vidas para huir del país», expresó.

En ese sentido, conversó sobre la unificación de datos de diferentes instituciones, que irían a una sola plataforma, además de la instalación de cámaras 360, como parte de la iniciativa «Ojos de Águila».



De cara a las elecciones de febrero y mayo, el líder político llamó a los votantes a no ser indiferentes y participar en el debate de las ideas: estudiar las propuestas y evaluar a los candidatos con trayectoria y resultados.

Al ser cuestionado sobre por qué los ciudadanos deben votar por él, Abel Martínez respondió: «Porque he exhibido resultados, porque no miento, porque no hago promesas que no voy a cumplir».