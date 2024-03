ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- Tras el encuentro que reunió hoy a todo el liderazgo de la Alianza Rescate RD, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez se mostró seguro y confiado en lograr el triunfo en las próximas elecciones.

“El gobierno está jugando sucio, pero nosotros queremos que el pueblo sepa que nosotros no lo vamos a hacer y, por eso, vamos a ganar”.



“Como se ha explicado hoy aquí, en las pasadas elecciones municipales el partido de gobierno solo obtuvo el respaldo del 22 % de la población. Eso es vergonzoso y demuestra el enorme descontento que existe. El país necesita una alternativa que lleve esperanza a la gente y nosotros somos esa alternativa”, aseguró.



Abel Martínez recalcó algunos de los mensajes que se dieron a conocer en el comunicado oficial de la Alianza: “No podemos permitir que sigan los abusos y que el gobierno avance con su plan de estrangular económicamente a los oponentes y establecer un partido único. ¡Es hora de luchar por nuestra democracia!”.



Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos y de liderar un gobierno compartido, que nos devuelva al Estado de Derecho y en el que nadie se quede fuera”, afirmó el candidato del PLD.



Y añadió: “Este encuentro de hoy, que se ha producido en un ambiente de cordialidad y entendimiento, es solo un ejemplo de todo lo que podemos lograr si sumamos fuerzas”.



Asimismo, solicitó a la población que se una al llamado a votar realizado esta tarde por el liderazgo de los 3 partidos aliados: “Nuestro país y nuestra democracia se encuentran en un momento crítico. Por eso se requiere de unidad, para evitar que el desgobierno de Luis Abinader y del PRM nos conduzca al caos, al retroceso y al deterioro de nuestra institucionalidad democrática”.



“Los dominicanos y dominicanas no tienen que conformarse con el gobierno mediocre que están sufriendo. Hay un futuro seguro esperándolos, un futuro mejor. Pero para lograrlo deben salir masivamente a votar y decirle claramente al gobierno que su tiempo se acabó”.



Abel Martínez recordó Alianza Rescate RD cuenta con “un equipo brillante de candidatos a senadores y diputados en todo el territorio nacional, con las mejores capacidades para defender los intereses del país”.



Y señaló también que el PLD ya demostró en las pasadas elecciones que sigue siendo la principal fuerza de oposición y que cuenta con una gran fuerza en todo el territorio nacional.



“No me cabe duda que, ante los abusos y desatinos del gobierno, en mayo nadie se quedará en casa y eso va a garantizar 3 cosas: La primera, que tendremos una gran victoria en el nivel senatorial y congresional. Segunda, que se celebrará una segunda vuelta presidencial y tercera, que en la segunda vuelta ganará el PLD.