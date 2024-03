Productores agrarios de Laguna Salada, en Valverde, sostuvieron ayer una reunión con Abel Martínez.



Al reafirmar su compromiso de rescatar el campo, Abel Martínez indicó que los tres años de abandono, indiferencia y apatía se pueden recuperar a partir de mayo, votando masivamente contra el Gobierno que ha quebrado el campo.



“Hay una élite gobernante, en la que no están ustedes, que se hace más rica, mientras madres solteras no tienen qué darles de comer a sus hijos, y los jóvenes se tienen que irse en yola o por México”, expresó Abel Martínez.



Al señalar que en el actual período gubernamental la calidad de vida de los dominicanos ha empeorado, Abel recordó que mayo es el mes de la gran decisión en la República Dominicana.



“En mayo decidimos si se quedan quienes han subido la comida y aumentado la delincuencia o lleguen los que gobiernan con corazón, para devolverle la dignidad al pueblo. Impediremos que quienes han denigrado al pueblo, se queden el poder. Vamos a tocar el corazón el pueblo. En el voto de cada joven, hombre y mujer, está el futuro del país», declaró el líder del pueblo”, proclamó.



Aseguró que el Gobierno del PRM tiene miedo a que la gente acuda a las urnas porque sabe que nadie vota por el hambre y la miseria.



Quejas



Los productores de banano, cacao, cebolla, tomate y otros rubros relataron las vicisitudes que atraviesan, por la subida de los insumos de producción y el abandono del Gobierno. “El costo de producción de una tarea de tabaco oscila entre 18 y 20 mil pesos. ¡Eso no es rentable! La exportación de banano se ha reducido de 400 contenedores a 200. Las fincas están desapareciendo”, narró el productor Benjamín Reyes.



Recorrido



Abel realiza un recorrido por toda la República Dominicana, escuchando a mujeres y hombres, campesinos, jóvenes y envejecientes.