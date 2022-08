El abogado y dirigente político, Eddy Olivares descartó que este 16 de agosto legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) o de otro partido presenten una plancha contraria a la recomendada por la Dirección Política de esa organización para presidir el Senado.



Olivares sostuvo que si bien son los legisladores los que tienen la potestad de elegir, no hay dudas de que nadie vinculado al PRM ni ningún otro partido intentaría presentar otra.



“Cada uno de nuestros senadores acatará de manera plena la decisión que se tomó ayer. No hay posibilidad de que se produzca algo fuera de lo normal el próximo 16 de agosto”, enfatizó Olivares.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el también exjuez de la Junta Central Electoral (JCE), expuso que, por mandato de los nuevos estatutos del partido, escucharon las propuestas y planteamientos de los congresistas del PRM que aspiraban a dirigir las cámaras.



La Dirección Ejecutiva del PRM recomendó que se mantenga la actual composición de los bufetes directivos con Eduardo Estrella como presidente del Senado y Alfredo Pacheco presidente de la Cámara de Diputados.



La oposición a Eduardo Estrella



En relación a los opositores de Eduardo Estrella por ser de otra organización política y la baja cantidad de votos que Dominicanos por el Cambio (DxC) aportó a los candidatos del PRM, Olivares subrayó que, si bien los partidos se toman en cuenta en base a su tamaño, en una democracia se toma en cuenta la condición, calidad y aporte al debate.



“Todo el mundo sabe que don Eduardo Estrella es una figura de primera dimensión en el ámbito político y ha sido muy importante como aliado para nosotros” expresó.



El dirigente político reconoció que en los senadores del Partido Revolucionario Moderno que aspiraban a presidir la Cámara Alta queda el dolor político de saber que no lograron el objetivo, a pesar de tener los méritos y posibles votos requeridos.



“La política es para ir a un proceso y seguir adelante, sufrir una desilusión y luego olvidar, hay que pasar la página, seguir adelante y no frustrarse nunca”, les recomendó.



Ponderó la experiencia y capacidad profesional de los legisladores perremeístas que aspiraban a dirigir el Senado, y enfatizó que por decisión de la comisión ejecutiva el próximo presidente será un miembro del PRM. Agregó que el próximo presidente o presidenta del Senado será escogido de uno de los seis congresistas que tenían aspiraciones en este proceso.



El experto en derecho constitucional, quien presidió la comisión designada por la Dirección Política para evaluar las aspiraciones a los bufetes directivos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, explicó que en el Senado también aspiraban a presidir ese órgano los legisladores perremeístas Ricardo de los Santos, Alexis Victoria Yeb, Santiago Zorrilla, Melania Salvador, Lía Díaz y Ginnette Bournigal.

Apoyo a Pacheco fue casi unánime

Eddy Olivares precisó que Alfredo Pacheco recibió el apoyo casi unánime de los diputados, quienes le habrían enviado una carta firmada por 87 de los 94 presentes, incluyendo los congresistas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP). Adelantó que la comisión sostendrá el próximo lunes una reunión con los aspirantes a voceros y secretarios de los bloques de las cámaras legislativas, en cumplimiento de los mandatos estatutarios del partido oficialista, para escuchar sus propuestas y planteamientos..