El partido oficial quiere una amplia coalición de más de 20 partidos y la oposición va lenta en negociaciones

A ocho meses de las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2024 y a cinco de las municipales de febrero, las conversaciones sobre el alcance de las alianzas tanto en el bloque opositor como en el del oficialismo, mantienen en incertidumbre la conformación definitiva de la boleta electoral para las elecciones de febrero y mayo del próximo año y en nebulosa el impacto de esos acuerdos en el electorado.



Para depositar las alianzas de febrero los partidos tienen como fecha límite el 20 de noviembre, pues debe hacerse 90 días antes de las elecciones, conforme al artículo 126 de la ley 20/23 del Régimen Electoral. En tanto, para las propuestas de alianzas y coaliciones para las elecciones del 19 de mayo de 2024, el plazo tope para depositar las propuestas ante la Junta Central Electoral (JCE) es el 19 de febrero del próximo año.



Desde el Gobierno, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han dicho que mantienen conversaciones con más de 20 partidos de los 35 reconocidos que tiene el sistema, mientras que el bloque de oposición encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), mantienen las conversaciones para ampliar los acuerdos, pero hasta ahora, al parecer ha habido poco avance.



En el caso del PRM, las conversaciones que han generado más ansiedad son las de conquistar el apoyo de Alianza País, que lidera Guillermo Moreno.



Según ha trascendido, el PRM le habría ofertado la candidatura a la senaduría de la capital a Moreno a cambio de llevar en la boleta de Alpaís al presidente Luis Abinader.



De hecho, recientemente, la senadora Faride Raful, que ha insistido en que aspira a un segundo periodo en el cargo, advirtió que las autoridades de su partido le habrían comunicado que la reserva de la plaza que hizo la organización fue para ella. Sin embargo, el hecho de que la vicepresidenta del Senado haya hecho la advertencia es una prueba de que no todo está definido en la boleta senatorial del PRM en la capital.



La senaduría de Santiago es otra plaza que ha generado polémica en el PRM. Esa demarcación fue reservada para uno de los aliados estelares del partido oficial, Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio (DXC) y presidente por tres años del Senado.



El senador de Santiago ahora tiene oficina en el Palacio Nacional, pero ha dicho reiteradamente que no repetirá como candidato para un nuevo periodo.



Otro de los inconvenientes que está teniendo el Gobierno para conquistar los nuevos aliados, es que los líderes de las organizaciones emergentes estarían exigiendo nombramientos en el Estado, lo que ha sido rechazado por un sector del PRM que considera que deben ser integrados al tren gubernamental para el segundo periodo de gobierno si logran ganar las elecciones.



Ese sector, entiende que la decisión también tendría consecuencias políticas para la organización que mantiene en el banco de espera a dirigentes medios y de la base.



Alianza oposición luce estancada



En la oposición, las conversaciones para los acuerdos están estancadas para extenderlos a las grandes plazas. El PLD se ha radicalizado en que no respaldará los candidatos de la FP que califica de “tránsfugas”; y la FP en que no cederá las grandes demarcaciones como los municipios más grandes del Gran Santo Domingo y Santiago para respaldar candidaturas de otros partidos.



Como prueba de la estrategia del PLD, el último caso fue en San Juan, que en una actividad su candidato presidencial, Abel Martínez, advirtió que llevarán su propio aspirante a senador, lo que implica que no apoyarían a Felix Bautista, que fue electo en la boleta morada, pero renunció para ir al partido verde.



En tanto, en la FP la estrategia de alianza que aprobó el presidente y líder de la organización, Leonel Fernández, es de apoyo en senadurías por senaduría; alcaldía por alcaldía y distrito municipal por distrito municipal.



Por tanto, la estrategia de un intercambio de apoyo en la plaza del Distrito que implicaría ceder al PLD la candidatura a la alcaldía para que el partido verde encabece la plaza senatorial, se aleja de la estrategia de alianza definida por el partido de oposición.



Tanto Rafael Paz, que la FP anunció que será proclamado este mes, como Domingo Contreras, aspirante del PLD, se declaran como candidatos de la alianza en la capital. En Santiago, el PLD proclamó a Víctor Fadul



La indefinición de las alianzas en el bloque opositor ha paralizado algunas candidaturas y de extenderse por mucho tiempo la situación podría afectar los aspirantes a cargos municipales.



El partido oficial definirá las candidaturas a partir del primero de octubre luego de las primarias. En esas votaciones cerradas se elegirá la candidatura presidencial y los alcaldes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Aunque la organización ya concluyó el levantamiento para las encuestas, pero los ganadores serán anunciados luego de las primarias.

PRM tiene reto de unidad tras elección candidatos

El PRM tiene varios retos de cara a salir unificado en el proceso de elección de las candidaturas tanto las que van a primarias como las que elegirá mediante encuestas. Además del conflicto por la candidatura senatorial del Distrito Nacional, y el reto de mantener unificada la organización luego de las primarias en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, hay otras demarcaciones en las que el partido oficial enfrenta conflictos. Es el caso de La Altagracia, donde le PRM conquistó al actual alcalde del municipio cabecera, Higüey, donde el actual alcalde, Rafael Duluc (Cholitín) pasó a respaldar al PRM, quiere continuar en la plaza, pero quiere la misma boleta la presidenta del Partido Reformista Liberal (PRL), Karina Aristy, lo que mantiene en conflicto a ambos políticos.

