Tres de cuatro partidos mayoritarios se han unido en una extensa alianza municipal, senatorial y presidencial

El amplio acuerdo municipal, congresual y presidencial que anunciaron ayer tres de cuatro partidos mayoritarios que tiene el país impacta el panorama de las elecciones de 2024, cuando apenas faltan 3 meses y seis días para las votaciones municipales del 17 de febrero y a 6 meses y 7 días de las congresuales y municipales del 19 de mayo del próximo año.



Mientras los partidos de oposición encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP), estuvieron sentados en la mesa de negociaciones por más de cuatro meses, desde julio hasta ayer, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su principal líder y candidato presidencial, el presidente Luis Abinader, acapararon el escenario electoral y político con logros como el montaje exitoso de las primarias y una amplia alianza de más de 15 partidos.



Sin embargo, el escenario político es otro a partir de ahora, cuando se activen los dos bloques que se enfrentarán a las elecciones de 2024, uno encabezado por el PRM y su amplia lista de partidos minoritarios aliados y el bloque que encabezan el PLD, PRD y FP. En ambos bandos hay veteranos políticos que han sabido navegar con el viento en contra y salir victoriosos.



El presidente Abinader lleva la tercera candidatura presidencial consecutiva, Leonel Fernández va por su quinta nominación con tres victorias, y Abel Martínez se estrena en la carrera con el respaldo de la veteranía del expresidente Danilo Medina.



En el nivel congresual y municipal, las elecciones se ganan con mayoría simple, mientras que para la presidencia se requiere el 50+1.



El acuerdo opositor es para la segunda vuelta si no hay desenlace en la primera ronda de votaciones.

A esa alianza se unirán los partidos minoritarios Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Democrático Institucional (PDI) y Opción Democrática.



Las tres primeras organizaciones tienen acuerdo para el nivel presidencial con la FP. Esos partidos con alianzas solo parciales en algunos territorios, se enfrentarán al partido de gobierno y su amplia lista de aliados.



Los aliados del PRM son los partidos Moda, PCR, UD, PPC, PAL, PDP, PRI, PHD, PRSC, Dominicanos por el Cambio, PRSD, País Posible, PUN, PNVC, entre otros. También los de nuevo reconocimiento, Primero la Gente y Justicia Social, de Julio César Valentín.



Alcance del acuerdo



La ampliación del acuerdo incluyó las grandes demarcaciones, tanto senatorial como municipal incluido el Gran Santo Domingo.



De los tres municipios más importantes de Santo Domingo, tres van en alianza. Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, con la excepción de Santo Domingo Este, donde no hay acuerdo. Este último es el más poblado del país.



El acuerdo incluye el Distrito Nacional, con la boleta municipal encabezada por Domingo Contreras y la senatorial por Omar Fernández.



La provincia Santo Domingo postulará a la exsenadora, Cristina Lizardo y en Santiago el PLD encabezará la boleta municipal con Víctor Fadul. En el nivel senatorial no se ha logrado acuerdo en la segunda provincia más importante del país.



En total, para el nivel municipal, la alianza logró acuerdos en 145 de 158 municipios y 215 distritos municipales. Igualmente, 16 senadurías, 14 en acuerdo tripartito y dos de dos partidos. En Peravia hay alianza entre el PLD y la FP y en La Romana, PLD y PRD.



Para darle seguimiento a lo pactado, la alianza opositora conformó varias comisiones temáticas de trabajo y seguimiento que son electoral, jurídica, comunicación, legislativa, municipal, políticas públicas y dominicanos en el exterior.



“Lo que suma 360 territorios municipales de las 393 demarcaciones que tiene el país, cubriendo así el 91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado, incluyendo las grandes plazas municipales como: San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros, el Distrito Nacional, entre otros”, explicó Miguel Vargas presidente del PRD que fungió como vocero y coordinador de la mesa de negociaciones.



La primera fase de los acuerdos se anunció en agosto pasado con acuerdo en solo 84 municipios y cuatro senadurías. Las conversaciones iniciaron en julio, luego de la reunión del Comité Político del PLD que aprobó conversar con todos los partidos de oposición sobre posibles alianzas para las elecciones del próximo año.



El reto del acuerdo, especialmente para el PLD y la FP, es cómo en el terreno puedan desarrollar una campaña electoral en la que son aliados y rivales al mismo tiempo. Recientemente, el presidente del PLD y expresidente Danilo medina, expresó que es necesario que el PLD trabaje para conservar el segundo o primer lugar, porque el partido que quede en tercer lugar, podría desaparecer.

Miguel Vargas es el vocero oficial de la alianza de la oposición.

Vargas: “Nos inspiran Bosch y Peña”



Al pronunciar el discurso de presentación del acuerdo opositor, el presidente del PRD sostuvo que la alianza está inspirada en el deseo de generar un camino distinto de bienestar, y prosperidad y progreso para el país.



“Y, sobre todo, inspirados en los ideales de democracia, libertad y patriotismo de nuestros líderes históricos, el Prof. Juan Bosch y el Doctor Jose Francisco Peña Gómez, nuestros partidos están sellando la más amplia y trascendente alianza política del presente siglo para gobernar juntos y gobernar bien en beneficio del pueblo dominicano”, expuso.



El excompañero de partido del presidente Luis Abinader le envió el siguiente mensaje: “Que lo sepa el presidente y su gobierno: la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana estamos firmemente decididos a trabajar en la misma dirección para rescatar juntos a la República Dominicana y enrumbar el país por el camino del bienestar, el desarrollo, el progreso y la prosperidad”.



Durante el acto de presentación de la alianza opositora, que se realizó en el Hotel Embajador y contó con una nutrida presencia de dirigentes de los tres partidos, el político resaltó la capacidad de los liderazgos principales del PLD, la FP y el PRD de lograr un entendimiento electoral para las elecciones de 2024.

También refirió el acuerdo para la reforma constitucional de 2010.



Si el liderazgo mayor de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, en su momento, han sabido poner el interés nacional por encima de sus legítimos intereses partidarios e individuales, como por ejemplo, cuando implementamos la reforma Constitucional del 2010, para darle a los ciudadanos la Constitución más avanzada de su historia, también la modernización de sus instituciones, los gobiernos con mayor inversión pública y social del presente siglo, ahora en esta coyuntura en que la República Dominicana va a la deriva en las manos de este gobierno del PRM, con mucho más razón hemos decidido aunar nuestras voluntades para presentarle a los electores la Alianza Opositora Rescate RD como único camino para que el país deje atrás el caos, el deterioro y el retroceso que representan el PRM, el presidente y sus funcionarios”, expuso en tono enérgico el excanciller.

Los comisionados de los tres partidos aliados

La mesa de negociaciones fue coordinada por Miguel Vargas y del PRD participaron además en las conversaciones Janet Camilo y Héctor Guzmán. Por el PLD, la comisión estuvo compuesta por Danilo Díaz, Rubén Bichara, Jaime David Fernández Mirabal, Charlie Mariotti y Carlos Amarante y Francisco Javier García, aunque en la mesa de discusiones solo participaban los primeros tres. Por la FP, la comisión estuvo encabezada por Roberto Rosario e integrada por Nathanael Concepción y Nicolás Calderón. El cierre de las negociaciones incluyó largas horas de trabajo en los últimos días. Las reuniones se realizaban en la casa del presidente del PRD, Miguel Vargas.

Reacciones