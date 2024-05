Ayer a la medianoche cerró la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo con un balance donde el debate y las propuestas se impusieron a las tradicionales caravanas y proselitismo.



El debate presidencial con la participación de los tres candidatos punteros fue la gran novedad de la campaña presidencial. Ese hecho, combinado con los espacios de gremios empresariales, asociaciones y universidades donde los aspirantes expusieron su propuesta de gobierno, dio un giro a la campaña de 2024, con respecto a las anteriores.



Los grupos de medios de comunicación también fueron escenarios que dieron espacio a los aspirantes a dirigir el país para exponer sus planes.



La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hizo historia en estas elecciones al lograr un debate con la participación de los tres principales candidatos presidenciales, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez.



La entidad también organizó cara a cara con las candidatas vicepresidenciales de esos aspirantes y con los candidatos a la senaduría del Distrito y Santiago. Los eventos, efectuados los días, 22, 23 y 24 de abril, lograron acaparar la atención de la opinión pública con altos niveles de audiencia.



En cuanto a los debates, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), organizó cara a cara con los candidatos del nivel congresual.



Igualmente, el grupo de medios Panorama estructuró un cara a cara con los candidatos de los partidos emergentes que no fueron incluidos en el debate de la ANJE, porque no cumplían con los criterios establecidos por la entidad de alcanzar un 5% de intención de votos en las encuestas.



En tanto, la Cámara Americana de Comercio (Amcham-DR) desarrolló el ciclo con los candidatos presidenciales con la participación de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP).



En ese mismo contexto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sostuvo encuentro con los candidatos de los tres principales partidos para escuchar sus propuestas. También, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) creó un escenario para escuchar las propuestas de los candidatos de los partidos que alcanzaron el 5% de los votos en el nivel presidencial en las elecciones de 2020.



La entidad Compromiso Santiago y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Estableció ponencias para que los aspirantes a la Presidencia en las elecciones del domingo expongan sus planes de gobierno.



Otras entidades que organizaron la presentación de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, fue la Asociación de Empresas e Industrias de Haina (AEIH) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).



Los principales candidatos presidenciales no abandonaron las calles y en el último mes de campaña arreciaron el trabajo en el terreno con caravanas en las distintas provincias y regiones del país.

Igualmente, en la campaña primó la propaganda en las redes sociales más que en los medios tradicionales de comunicación.



Los candidatos depositaron sus propuestas de gobierno en la Junta Central Electoral (JCE) en el tiempo establecido por la ley.