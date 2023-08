La alianza que anunciaron los partidos de oposición incluye una cláusula de respaldo en segunda vuelta si fuese necesaria a la organización que logre clasificar, un acápite que reta y hasta ahora representa el mayor riesgo para la reelección del presidente Luis Abinader en las elecciones de 2024.



De entrada el anuncio del acuerdo podría tener dos efectos positivos para la oposición y al mismo tiempo negativos para la reelección de Abinader.



El primero es que podría apaciguar la salida de dirigentes de la oposición hacia el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Como efecto dominó, esa acción podría frenar el crecimiento de la candidatura de Abinader y por ende complicarle el triunfo en primera vuelta. Otro efecto negativo para el PRM es que a partir del acuerdo opositor se genera la posibilidad de triunfo de la oposición, lo que también es negativo para el proyecto continuista de Abinader.



El consultor Héctor Céspedes, está de acuerdo en que el pacto de la oposición es el mayor reto que tiene la reelección de Abinader debido a que crea un escenario de apoyo sin importar quien clasifique para la segunda vuelta entre Leonel Fernández y Abel Martínez.



“En política todo lo que es bien recibido, funciona; en política lo funcional es lo que sirve, se puede crear el mejor spot del mundo, y si la gente no lo entiende, no sirve porque no funciona; en ese sentido el anuncio de la alianza funcionó, funcionó porque le dio cohesión, unidad y esperanza a la oposición de que unidos pueden llegar a retar al gobierno e incluso ganar”, apuntó.



Agregó que el anuncio de segunda vuelta es más que “potente porque está garantizando que además de los resultados, vaya quien vaya, sea Leonel o Abel, el que quede en tercer lugar apoyará al que quede en segundo lugar”.



Puntualizó que en el contexto electoral de 2024, se supone que el primero lugar lo tienen garantizado el presidente Luis Abinader y el PRM.



“Esa alianza da esperanza a la gente de la oposición y le da sentido de continuidad al acuerdo más allá de la primera vuelta”, explicó.



Sin embargo, el especialista en consultoría política latinoamericana, tiene una observación al éxito de esa alianza.



“Es un pacto de fe, para que ese pacto tenga fuerza de fe, debe ser en algún momento refrendado por Leonel Fernández y Danilo Medina, como líderes de sus partidos, pero la gente tiene que ver que los dos señores se den la mano; si los dos señores no se dan la mano, el acuerdo va a ser solo una declaración de principios, no tendrá la fuerza electoral que el acuerdo en sí puede tener”, consideró el consultor Céspedes.



Hasta ahora, los críticos del acuerdo no han podido desarrollar una estrategia que contrarrestre políticamente el efecto electoral de la decisión. El PLD, PRD y FP han anunciado que continuarán las conversaciones para ampliar la alianza a otras demarcaciones.



Héctor Guzmán, vicepresidente delPRD y uno de los gestores del acuerdo de oposición, sostuvo que en la medida que se hagan otros acuerdos será comunicado y que al final antes de que caduque el plazo para depositar las alianzas en la Junta Central Electoral, el 10 de noviembre, se hará un anuncio oficial de todas las demarcaciones que abarca la alianza opositora denominada “Rescate RD”.



Los casos que generan mayor conflicto son las grandes plazas, como el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, entre otras demarcaciones.



Paliza descalifica alianza y dice Luis alcanza 56%



La reacción oficial del PRM a la alianza opositora llegó cinco días después del anuncio del acuerdo. El pasado sábado, el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el acuerdo es una señal de debilidad. “La alianza opositora es una muestra de profunda debilidad”, posteó en su cuenta de twitter. Dijo además que “los iguales se juntan”. “porque los iguales tienden siempre a andar juntos, a reunirse”, dijo según un comunicado del PRM. Expuso que en los últimos dos días han recibido dos encuestas donde el presidente Luis Abinader ha tomado un posicionamiento al crecimiento y a la fecha se proyecta con un triunfo superior al 56%. Paliza dijo además que luego del anuncio del presidente Abinader, ha coincidido en el tiempo el anuncio de la alianza por el crecimiento en la propuesta principal del PRM que representa el presidente Abinader. El presidente anunció el pasado 13 de este mes a través de sus redes sociales su decisión de ir por la repostulación para las elecciones del próximo año. Hasta ahora, la principal apuesta del gobierno para retener el poder era una competencia con la oposición dividida, pero la alianza entre el PRD, PLD y FP, cambió el escenario.